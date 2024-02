Csúnya lett a vége, megütötték a Molt

A kereskedési nap végére markánsan elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, ez alól nem képzett kivételt a magyar tőzsde sem, a BUX ugyanis 0,7 százalékos mínuszban zárta a napot. Az olajár-esésre reagálva a legnagyobb esést a Molnál láthattuk ma a hazai blue chipek piacán.

Ma a BUX-index 0,7 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama is esett, a sort az olajár-csökkenésnek is köszönhetően a Mol vezette. Érkezett egy vállalatspecfikus hír is, a lengyel Orlen olajtársaság ugyanis legalább 5 milliárd zlotyval (444,6 milliárd forinttal) a becsült értékük alatt értékesítette a Lotos vállalat eszközeit többek között a hazai olajvállalat számára is.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 3,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Appeninn részvénye is.