Baj van a világ egyik legértékesebb erőforrásának piacán, kongatják a vészharangot a gyártók

Több vezető chipgyártó is figyelmeztetett félvezetőipar előtt álló kihívásokra, jelezve, hogy 2024-ben visszafogott lehet a kereslet, különösen az ipari és a vezeték nélküli technológiai ágazatokban - jelentette a Bloomberg

Az Infineon Technologies, Európa egyik meghatározó chipgyártója, az ipari ügyfelek általi csökkenő keresletre hivatkozva mérsékelte értékesítési kilátásait. A vállalat arra számít, hogy a második negyedévben jelentős visszaesést tapasztal az ipari alkalmazásokhoz szánt áramellátó és érzékelő chipek értékesítésében.

Jochen Hanebeck, az Infineon vezérigazgatója szerint a fogyasztói elektronika, a kommunikációs eszközök, a számítástechnika és a dolgok internete (IoT) területein csak az év második felétől várható a kereslet fellendülése. A figyelmeztetés hatására a cég részvényárfolyama közel 2 százalékkal csökkent.

Az STMicroelectronics és a Texas Instruments is hasonlóan kiábrándító előrejelzéseket tett közzé az ipari termelés lassulása miatt a múlt hónapban.

A Nordic Semiconductor emellett a várakozásoknál gyengébb előrejelzést tett az első negyedévre, míg a Morgan Stanley elhúzódó gyengeségre figyelmeztetett. A piac 114,5 millió dolláros bevételt várt az első negyedévre, viszont a cég mindössze 70-80 millió dollár közötti előrejelzést adott.

A vállalat számára az előző negyedév sem sikerült fényesre, hiszen a bevétel 43 százalékkal 108 millió dollárra esett az előző év azonos időszakához képest. A cég szerint ez a visszaesés az óvatos Bluetooth-vásárlóknak tudható be, akik inkább meglévő készleteik felhasználását részesítették előnyben új megrendelések leadása helyett. A hír hatására a cég részvényárfolyama 23 százalékot zuhant a mai kereskedésben.

A Renishaw is hasonló helyzetben van; bár gyenge keresletről számolt be a félvezető berendezésekhez használt kódolók piacán, mégis optimista maradt az év második felét illetően - ez pozitív hatást gyakorolt részvényeire, amelyek 15 százalékkal is emelkedtek ma.

Annak ellenére, hogy a félvezetőipar több szegmensét is nehézségek sújtják, úgy tűnik, hogy az autóipari chipek iránti kereslet erős marad. Az STMicroelectronics és az Infineon egyaránt ezen szegmensből szerzik bevételeik jelentős részét és stabil keresletre számítanak annak ellenére is, hogy lassul az elektromos járművek piaca. Az Infineon vezérigazgatója szerint az autóipari piaci kilátások "gyakorlatilag változatlanok", ami kiemeli a terület ellenálló képességét.

Elemzők szerint az STMicroelectronics és az Infineon jobb pozícióban lehetnek mint például a Texas Instruments, mivel fontos szerepet játszanak az elektromos járművek piacán és várhatóan növelni fogják az autóipari bevételeiket 2024-ben. Sara Russo, a Bernstein elemzője ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy a készletkorrekciók továbbra is negatívan befolyásolhatják a részvények árfolyamát, mivel alacsonyabb marzsokhoz és nyomottabb növekedési kilátásokat feltételeznek.

Címlapkép forrása: Getty Images