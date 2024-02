Nincs egyetértés a JP Morgannél - Mi lesz a tőzsdékkel?

Komoly ellentétek vannak a JP Morgan stratégiái között arról, hogy mi is várhat az amerikai részvénypiacra az elkövetkezendő hónapokban. Marko Kolanovic, a bank vezető piaci stratégája óvatosságra int, míg Andrew Tyler, a bank amerikai piaci hírszerzés vezetője egyre optimistább a jövővel kapcsolatban - írja a Bloomberg

Amíg Kolanovic a magas kamatok és a bizonytalanságok miatt int óvatosságra, addig Tyler különösen a nagy technológiai részvények javuló eredményességére, valamint az erős gazdaságra hivatkozva bizakodó.

Az S&P 500 index idén rekordmagasságokat ért el, ami ellentmond a korábbi visszaesésre vonatkozó előrejelzéseknek. Annak ellenére, hogy Kolanovic óvatossága nem feltétlenül volt helytálló a piac közelmúltbeli teljesítményét figyelembe véve, a JPMorgan továbbra is az egyik legkonzervatívabb év végi célt tartja fenn az S&P 500 számára, szerintük mindössze 4 200 ponton lehet az amerikai index az év végére, miközben az jelenleg 4 940 pont körül mozog.

Ezek a belső megosztottságok tükrözik a Wall Street-i elemzők között tapasztalható hangulatváltozásokat is, akik egyre inkább optimistábbak. A Goldman Sachs-tól, az RBC Capital Markets, és az UBS is felfelé módosították az S&P 500 teljesítményére vonatkozó előrejelzéseiket az elmúlt hetekben. Az optimizmussal kapcsolatban pedig sokatmondó, hogy még olyan hagyományosan pesszimista elemzők is mint Mike Wilson, a Morgan Stanley elemzője, kezdtek lehetőséget látni abban, hogy ragaszkodjanak az értékálló részvényekhez.

Az S&P 500 idén 4,4 százalékos pluszban van.

Címlapkép forrása: Getty Images