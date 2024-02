Elfogyott a lendület, az irányt keresik a tőzsdék

A nemzetközi piacokon továbbra is nagyrészt pozitív hangulat látszik, tegnap az USA-ban az S&P 500 és a Nasdaq is új történelmi csúcsot döntött, majd ezután Ázsiában a japán tőzsde is 34 éves csúcsra ment, bár összességében vegyesek voltak a mozgások a ázsiai piacokon. Ami Európát illeti, itt mérsékelt emelkedéssel indult a nap, amelyet nem sokkal később már iránykeresés váltott fel. Ezzel párhuzamosan a magyar piacon sem érkezett meg felpattanás a tegnapi esés után, amelyet az Európai Bizottság által Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárás váltott ki.