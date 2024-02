Hajszálra az 5000 pontos álomhatártól az S&P 500 index

A New York Community Bancorp leminősítését követően ismét az amerikai bankrendszer iránti bizalom gyengülésére kezdett spekulálni néhány szereplő, aminek hatására komoly emelkedésbe kezdtek a jelentősebb kriptovaluták, a bitcoinnal és az etherrel az élen. A legfanatikusabb bitcoin-hívők egyenesen a jelenlegi pénzügyi rendszer alternatívájának tekintik a kriptopiacot, az ezzel kapcsolatos hangok érthető módon felerősödtek a hitelminősítő lépését követően - most a 2008-as Lehmann-csődöt előrejelző Robert Kiyosaki is megszólalt az ügyben.