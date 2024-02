Megijedt az élelmiszeripar a fogyást segítő csodagyógyszertől

A Novo Nordisk Ozempic és Wegovy készítményei még tavaly kerültek a figyelem középpontjába, miután a készítmények hatékony fogyasztószernek bizonyultak. Az elhízás elleni szernek azonban van egy másik oldala is: a kezdeti sikert követően a nagy élelmiszeripari cégek, valamint a térdprotézisgyártók is aggódva figyelik a fejleményeket, számításaik szerint kisebb változások a fogyasztói magatartásban is igen komoly pénzügyi következményekkel járhatnak - írja a Bloomberg