Ötéves tőzsdei pályafutását ünnepli az AutoWallis

Óriásit növekedett öt évvel ezelőtti tőzsdére lépése óta az AutoWallis Csoport: árbevétele négyszeresére, nyeresége tízszeresére ugrott, köszönhetően a következetesen végrehajtott növekedési stratégiának, melynek során a bővülést az organikus fejlődés mellett akvizíciók is támogatták. A régiós szinten is egyre meghatározóbb pozíciójú autókereskedelmi és mobilitási szolgáltató tőzsdei pályafutása alatt 48 milliárd forintot vont be a tőkepiacról és több mint 10 akvizíciót hajtott végre, az általa képviselt márkák száma pedig 9-ről 23-ra nőtt.