Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, össznépi megmozdulás jöhet heteken belül

Az év legnagyobb biztosítási kampánya közeledik, hiszen március 1-jétől április 2-áig bárki felmondhatja meglévő lakásbiztosítását, hogy egy jobbra cserélje. Több biztosítót is megkerestünk, amelyek nem kívánták megosztani várakozásaikat, a Groupama Biztosító és a Netrisk viszont sajtótájékoztatót is tartott a témában, és a Magyar Nemzeti Bank is válaszolt kérdéseinkre. A Groupama 100 ezer, a Netrisk 500 ezer szerződésváltásra számít a kampányban, a jegybank pedig a piaci koncentráció csökkenésén fogja lemérni az akció sikerét. A közelgő lakásbiztosítási kampánnyal kiemelten foglalkozunk a Portfolio február 27-ei Biztosítás 2024 konferenciáján is a téma szakértőivel, érdemes regisztrálni.