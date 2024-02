Jóváhagyta az Energiahivatal a villamosenergia hálózat fejlesztési tervét

Jóváhagyta a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) és az elosztói engedélyesek összehangolt munkájának eredményeként benyújtott Hálózatfejlesztési Tervet (HFT) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - közölte szerdán a szabályozó hatóság.

A MEKH a közleményben emlékeztet rá, hogy az átviteli rendszerirányító az elosztói engedélyesekkel együtt évente köteles elkészíteni a hazai villamosenergia-rendszer 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózatokra vonatkozó hálózatfejlesztési tervét.

A 2023-ban összeállított dokumentum tartalmazza a hálózatfejlesztés kiinduló adatait, a villamosenergia-rendszer természetviselkedéseit, fejlesztési politikáit és stratégiáit.

A hálózatfejlesztési terv részletezi az átviteli hálózat következő tizenöt évben megépítendő vagy felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket, illetve az elosztói hálózat tekintetében a következő tíz évben megvalósítandó beruházásokat is.

A 2023-as HFT-ben továbbra is szerepelnek – 2030-ig történő megvalósítással – a hazai villamosenergia-hálózat nemzetközi összeköttetéseinek megerősítései Szlovákia, Szerbia és Románia vonatkozásában. A dokumentum szerint az eddigi évekhez képest kiemelkedő nagyfogyasztói és megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi igények miatt a hálózati engedélyeseknek jelentős beruházásokat szükséges végrehajtaniuk az igények hálózat oldali kiszolgálhatósága és az ellátásbiztonság szintjének megőrzése érdekében is.

A hálózatfejlesztési tervről a MEKH tavaly év végén tartott nyilvános konzultációt, ahol a rendszerhasználók is megtehették észrevételeiket a dokumentummal kapcsolatban. A 2023-as HFT kidolgozása során változás állt be a beruházásgeneráló vizsgálatok módszertanában, valamint - összhangban a hálózati csatlakozási kapacitások közzétételi eljárásával - új elvek mentén történt a HFT véglegesítésének ütemezése is.

A HFT-ben javasolt módszertani fejlesztések folyamatos felülvizsgálata érdekében a MEKH jóváhagyó határozata több feladatot is előír az átviteli rendszerirányító és az elosztói engedélyesek számára, melyek végrehajtása a MEKH, a MAVIR és az elosztói engedélyesek szakértőinek együttműködésével történik.

„A Magyar Villamosenergia-rendszer Hálózatfejlesztési Terve 2023” című dokumentumot a MAVIR teszi közzé honlapján - zárul a MEKH közleménye.

