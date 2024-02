Újfajta memóriát kap a ChatGPT: emlékezni fog arra is, milyenek vagyunk

Az OpenAI teszteli annak lehetőségét, hogy a ChatGPT hosszú távon is vissza tudjon emlékezni a felhasználókkal való csevegésekből megismert információkra - írja a Bloomberg . Az eltárolt információk törölhetők lesznek, a funkciót ki lehet kapcsolni.

Ha legközelebb azt mondja a ChatGPT-nek, hogy allergiás az avokádóra, vagy hogy az összes tárgyalási jegyzetet pontokba szedve szeretné látni, a chatbot képes lehet arra, hogy ezeket a részleteket korlátlan ideig megjegyezze – hozott fel példákat a hírügynökség cikke.

Az OpenAI kezdetben több százezer ingyenes és fizetős ChatGPT-felhasználói fiók számára teszi elérhetővé a funkciókat, a szélesebb körű bevezetés előtt elemezné a visszajelzéseket - közölte a vállalat a Bloomberg Newszal.

A ChatGPT értesítést küld azoknak, akik hozzáférést kapnak a funkcióhoz - közölte a vállalat. Ők úgy is dönthetnek, hogy törlik az egyes elmentett adatokat, törlik az egészet, vagy teljesen kikapcsolják a funkciót. Meg is kérdezhetik a ChatGPT-t is, hogy mit jegyez meg, és áttekintést kaphatnak a megőrzött információkról.

Az egyes felhasználók részletesebb előzményeinek eltárolása természetesen új adatvédelmi aggályokat is felvethet, de hatékony módja lehet annak is, hogy személyre szabott élményt nyújtson.

