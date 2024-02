Az OTP volt a magyar tőzsde sztárja

Portfolio 2024. február 15. 17:57

Az ázsiai piacokon kedvező hangulatban telt ma a kereskedés, ezt követően Európában is szép pluszokat láthattuk, valamint Amerikában is emelkednek a tőzsdék. A magyar tőzsde felülteljesített ma, elsősorban az OTP-nek köszönhetően, de érdemes figyelni a Mol-ra is, miután héthavi csúcsra emelkedett az olajcég árfolyama a pénteki gyorsjelentést megelőzően.