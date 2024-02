Az OTP volt a magyar tőzsde sztárja, erősödtek az amerikai indexek is

A Wall Street-i részvények ismét emelkedtek:

az S&P 500 index 0,6%-kal,

a Nasdaq Composite 0,3%-kal,

míg a Dow Jones 0,8%-kal növekedett.

Különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak olyan vállalatok, mint a Tesla és a Meta Platforms, amelyek részvényei 5%, illetve 3%-kal erősödtek. A Wells Fargo szintén figyelemre méltó volt, hiszen részvényeinek árfolyama 7%-kal emelkedett azután, hogy az Office of the Comptroller of the Currency (Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal) feloldotta a bankra kiszabott büntetést - írja a CNBC.