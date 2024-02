Jó hírt közölt a Renault, kilőtt az árfolyam

Kilőttek a Renault részvényei a csütörtöki kereskedésben, miután a cég jelentősen javuló marzsokról és bevételről számolt be, emellett ráadásul az osztalékemelést is bejelentettek.

Portfolio Investment Day 2024 Mibe fektessünk 2024-ben? Az állampapír, a részvény, az arany, a kripto vagy az ingatlan lesz a nyerő? Szakértőink minden kérdésre választ adnak. Ha fontos önnek, hogy megtakarításai optimális befektetésekben gyarapodjanak, akkor ott a helye a konferenciánkon!

A cég közleménye szerint a 2023-as pénzügyi évre vonatkozóan 1,85 eurós osztalékot terveznek fizetni, ami jóval magasabb a tavalyi 0,25 eurós osztalékhoz képest.

Thierry Pieton, a Renault pénzügyi igazgatója elmondta, hogy az árnövekedés enyhe pozitív hatással lehet 2024-es eredményeikre. Várakozásaik szerint az idei 7,9 százalékos után 2024-ben 7,5 körl alakulhat a vállalat működési marzsa. Pieton emellett megerősítette ambícióját arra vonatkozóan is, hogy 2030-ra kétszámjegyű működési árrést érjen el a Renault.

A befektetők figyelmét mostantól kiemelten foglalkoztatja majd a Renault stratégiájának további részletei is. Ezek szerint a vállalat tervezi több Nissan-részvény értékesítését jövőre és az ebből származó bevétel felhasználását.

Bernstein elemzői kiemelték, hogy az optimizmust tovább erősítik az év második felére vonatkozó kedvező nyersanyagár-előrejelzések is. A JP Morgan elemzőinek véleménye szerint ezek az előrejelzések további javulást sejtetnek. A Morgan Stanley hasonlóan pozitív kilátást osztott meg de figyelmeztetett arra is hogy az európai árdinamika kockázata befolyásolhatja a cég jövőbeli teljesítményét. A Renault stratégiai kezdeményezéseinek célja nem csak a részvényesi érték növelése, hanem működési hatékonyságuk javítása is.

A Renault árfolyama ma 6,4, idén pedig 8,6 százalékos pluszban van.

Címlapkép forrása: Getty Images