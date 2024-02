Újabb tranzakciót jelentett be a Gloster

A Gloster Cloud Zrt. és a Systemfarmer Zrt. tulajdonosai a társaságok egyesüléséről írtak alá szerződést, így ezzel lépéssel a Microsoft legnagyobb hazai tulajdonú felhőszolgáltató partnercége jön létre. A tranzakció célja, hogy az egyesített cég Magyarország piacvezető szolgáltója legyen és néhány éven belül a régióban is meghatározó szereplővé váljon - olvasható a társaság közleményében.

A közel 25 fős Systemfarmer Zrt. szakmai csapatának célja, hogy Microsoft felhő alapú informatikai szolgáltatásokat nyújtson vállalati ügyfelei digitális átalakulásának támogatására, olyan megoldások implementálásával, mint a Microsoft 365, Microsoft Azure, Dynamics 365, Power Platform vagy a Copilot. Ezen kívül szoftverfejlesztési és projektmenedzsment szolgáltatásokra, IT auditra, IT üzemeltetésre és tanácsadásra és IT biztonsági megoldásokra is specializálódtak. A következő években a csapatot és a kompetenciákat a mesterséges intelligencia és az IT biztonság területén is bővítik.

A tranzakció két lépésben történik: a szerződés zárását követően először részvénycserére kerül sor, ezt követően a társaságok 2025. január 1-től Gloster Cloud Zrt. néven egyesülnek és továbbra is a Gloster Csoport Cloud üzletágát adják.

Menedzsment szinten kiegészülnek a Systemfarmer jelenlegi vezetőivel, Földesi Lászlóval és Téglás Andrással. A 2024-es év végéig rendelkezésre álló tíz hónapot a felek az egyesülés alapos előkészítésére fordítják, melynek célja, hogy a megújuló - immáron közel 40 fős - szervezet magasabb színvonalon, gyorsabban és rugalmasabban tudja kiszolgálni a két cég ügyfeleit. A tranzakciót nagymértékben segíti, hogy a két társaság tevékenysége jelentős mértékben átfed egymással. A Systemfarmer pénzügyi eredményeit először a 2024-es konszolidált beszámolójában fogja szerepeltetni a Gloster Csoport.

Jelen bejelentés a Gloster Infokommunikációs Nyrt. tizenegyedik tranzakciója, egyben a 2022. november 7-én frissített stratégia része, amely azt is tartalmazta, hogy a társaság az organikus növekedését felhős és szoftverfejlesztő társaságok integrációjával kívánja gyorsítani. A lépés összhangban van a 2023. november 27-én közzétett, évi 200 milliós vállalatfejlesztési programmal is. Ennek keretében a Gloster idén januártól egységes belföldi értékesítési csapattá vonta össze a Rendszerintegrációs és a Cloud üzletág értékesítési csapatait, akik immáron mindkét üzletág kínálatát piacra viszik. A menedzsment a fenti intézkedés és a Systemfarmer egyesülés hatására 2024-ben a Cloud üzletág pénzügyi eredményeiben a vártnál nagyobb növekedésre számít. Ezt támasztja alá a Statista piackutató cég kutatása is, mely 2028-ig közel 50%-os növekedést vár a nyilvános felhő piacon, és mintegy 160%-os növekedéssel kalkulál a mesterséges intelligencia piacon 2030-ig.

Szekeres Viktor a Gloster elnöke a tranzakcióval kapcsolatban így fogalmazott:

Felhős leányvállalatunk a Gloster Cloud Zrt. és a Systemfarmer egyesülésével Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú Microsoft felhőszolgáltató partnercége jön létre, új fejezetet nyitva ezzel a hazai és a régiós felhő piacon.