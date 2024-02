Ijesztően nagy a rajongás napjaink legnagyobb tőzsdei sztárja körül

Olyan szinten megőrülnek a befektetők az Nvidia-sztoriért, hogy a héten a rajongás egy új szintet ért el, ami már-már mániának is tűnhet. A cég szerdán közzétette egy jelentést, amelyben közölte, hogy milyen más tőzsdei cégekben van részesedése – erre a piac egy emberként vetette rá magát ezekre a vállalatokra. A történetben viszont ott van a csavar, hogy az Nvidia már hosszú évek óta stratégiai befektetőként van jelen ezekben a vállalatokban, tehát úgy okozott durva mozgásokat a bejelentés, hogy valójában minimális új információt tartalmazott.

A bejelentés

Nincs forróbb részvény az amerikai tőzsdéken, mint az Nvidia, amely a héten megelőzte az Amazont és a Google anyacégét, az Alphabetet piaci kapitalizáció alapján, és ezzel a harmadik legértékesebb vállalat lett az USA-ban az Apple és a Microsoft mögött. Az előzés annak volt köszönhető, hogy Nvidia árfolyama az elmúlt 12 hónapban több mint 200 százalékkal emelkedett, és csak idén durván 45 százalékkal került feljebb a jegyzés. Az árfolyamemelkedést támogatja, hogy az Nvidia masszívan profitál az AI modellek terjedéséből, hiszen a vállalat chipjeit használják világ legnagyobb cégei, köztük a Google, az Amazon, és az OpenAI is használja az adatközpontokban a modellek trenírozásához.

A sztori tehát nagyon erős, a cég nagyon jó, a befektetők pedig mindezért odáig vannak, de talán kicsit túlságosan is. Szerdán ugyanis az Nvidia egy hatósági bejelentésben nyilvánosságra hozta, hogy részesedése van egy maroknyi tőzsdei vállalatban, amelyek a következők:

Arm,

SoundHound AI,

Recursion Pharmaceuticals,

Nano-X Imaging

TuSimple.

A bejelentést követően az Arm kivételével az összes említett cég részvényárfolyama kilőtt csütörtökön. Viszont, ha megnézzük a régebbi híreket és bejelentéseket, akkor valójában kevés oka lett volna a piacnak meglepődni.

Elszálltak az árfolyamok

Az első a listán a SoundHound AI, amely mesterséges intelligenciát használ a beszéd és hangfelismerés feldolgozására. A vállalat részvényárfolyama 67 százalékot ugrott, miután az Nvidia közölte, hogy 3,7 millió dolláros részesedése van a cégben. Valójában viszont az Nvidia 2017-ben fektetett be a SoundHoundba egy 75 millió dolláros kockázati tőkebevonási kör részeként. A SoundHound 2022-ben lépett tőzsdére egy biankó vállalaton keresztül (SPAC), és az Nvidia már az akkori prospektusban is stratégiai befektetőként volt feltüntetve.

Az Nvidia azt is nyilvánosságra hozta, hogy 380 ezer dolláros részesedése van a Nano-X-ben, amely a mesterséges intelligenciát az orvosi képalkotásban használja. A bejelentésre a Nano-X árfolyama 49 százalékot ugrott, pedig az Nvidia valójában már évekkel ezelőtt beszállt a cégben. A chipgyártó a Zebra Medical nevű izraeli orvosi képalkotó startupbaban hajtott végre kockázati tőkebefektetést, majd a Nano-X 2021-ben összeolvadt a Zebra Medicallal, így jelent meg befektetőként az Nvidia a Nano-X-ben.

A TuSimple, egy önvezető kamionos vállalat, amelynek árfolyama 37 százalékot ugrott csütörtökön, miután az Nvidia közölte szerdán, hogy 3 millió dolláros részesedése a cégben. Ez azért is érdekes, mert a vállalat egy hónapja jelentette be, hogy kivezetné részvényeit a tőzsdéről, mivel a 2021-es IPO óta „jelentős tőkepiaci változások” következtek be.

A Különleges Bizottság úgy döntött, hogy a tőzsdén jegyzett vállalatként való működés előnyei már nem indokolják a költségeket. A társaság olyan átalakuláson megy keresztül, amelyről úgy véli, hogy magánvállalatként jobban átvészelhet, mint tőzsdén jegyzett társaságként

- áll a TuSimple január 17-i közleményében.

A TuSimple 40 dolláros részvényenkénti árfolyamon debütált, de most nagyjából 50 centen forognak a papírok. Az Nvidia 2017-ben, négy évvel a tőzsdei bevezetés előtt fektetett be a TuSimple-be, tehát a szerdai bejelentésben nem volt semmi újdonság.

A Recursion Pharmaceuticals nevű biotechnológiai vállalat részvényárfolyama is kilőtt az Nvidia bejelentését követően. A két vállalat története viszont ebben az esetben is távolabbra nyúlik vissza. A TuSimple-hez hasonlóan a Recursion is 2021-ben lépett a tőzsdére, de az Nvidia két évvel később vásárolt bele, egy úgynevezett PIPE (private investment in public equity) tranzakció révén. Az Nvidia 2023-ban 50 millió dollár értékben vásárolt részvényeket, és most 76 millió dolláros befektetéssel rendelkezik a bejelentés szerint.

A Recursion árfolyama csütörtökön 14 százalékot emelkedett.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a befektetők rávetik magukat mindenre, amelynek bármiféle köze van az Nvidiához. A vállalat újabb befektetései viszont sokkal izgalmasabbak, mint a szerdán nyilvánosságra hozott korábbi befektetések. Az elmúlt években az Nvidia olyan AI startupokat támogatott, mint a Cohere, a Hugging Face, a CoreWeave és a Perplexity.

Viszont maga az Nvidia részvénye is izgalmas lehet a jövő heti gyorsjelentés idején, hiszen az opciós piaci pozícionálás alapján mintegy 11 százalékos elmozdulásra számítanak a befektetők.

Az Nvidia a jövő szerdai piaczárás után teszi közzé negyedik negyedéves számait. A cég bevételei várhatóan több mint háromszorosára, 20,4 milliárd dollárra nőnek az elemzők szerint, míg a negyedik negyedéves profit 11,4 milliárd dollárt érhet el, ami több mint 400 százalékos növekedés lenne az egy évvel korábbihoz képest. Ezek a számok is arról tanúskodnak, hogy valóban az Nvidia a mesterséges intelligencia berobbanásának az egyik, ha nem a legnagyobb nyertese.

Címlapkép forrása: Shutterstock