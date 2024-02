Berúgta az ajtót az MNB, kiélezett helyzetbe került a biztosítási piac

Biztosítás 2024 Kiemelt téma lesz ez a Portfolio február 27-ei Biztosítás 2024 konferenciáján, még nem késő regisztrálni az eseményre!

Az MNB tájékoztatása szerint a lakásbiztosítóknak hetente kétszer kell majd adatokat szolgáltatniuk a kötésszámokról a márciusban megrendezésre kerülő lakásbiztosítási kampányban a felügyelet részére. A jegybank egymilliárdot költ majd a kampány népszerűsítésére, ehhez az összeghez jön még a piaci szereplők saját reklámköltése, mely így együtt jóval kétmilliárd fölé emeli majd a fizetett lakásbiztosítási hirdetések értékét márciusban. A Holkössekbiztosítást.hu által megkérdezett marketingszakértők szerint mindez azt fogja eredményezni, hogy

az ügyfelek naponta 6-10 alkalommal is találkozhatnak majd márciusban a lakásbiztosításukhoz kapcsolódó felhívással, valamilyen formában.

A legtöbb elemzés ma már közel félmillió lehetséges váltóval és akár 20-25 milliárd forintos piaci szintű díjcsökkenéssel számol márciusra. Ekkora változás már komolyan átrendezheti az évtizedek óta stagnáló lakásbiztosítási piacot és jelentősen megváltoztathatja a biztosítók korábbi részesdését – fogalmaz a közlemény.

Sokaknak csökken majd jelentősen az éves biztosítási díja, illetve a szerződések nagy részét érintő alacsony négyzetméterárak is a helyükre kerülnek a szerződések optimalizálásával - megszüntetve így az alulbiztosítás kockázatát. Egyes szereplők emellett abban bíznak, hogy a jelenleg sokszor fedezethiányos lakásbiztosítási szerződésüket naprakészre aktualizáló és új fedezeti körökkel bővítő lakástulajdonosok esetében a díjszint legalább megőrizhető lesz.

Mindez jót jelent a lakások tulajdonosainak, illetve mindazoknak a biztosítótársaságoknak, akik a kampányban várhatóan növelni tudják lakásbiztosítási szerződéseik számát. Ugyanakkor komoly probléma is keletkezik más - az anyavállalati profitelvárásoknak és a 2024-ben minden bizonnyal csökkenő befektetési eredményeknek már egyébként is kitett - a szerződéseik és ezzel üzemi és biztosítástechnikai eredményük jelentős részét elvesztő biztosítótársaságoknál, melyek így

más biztosítási termékeik árának növelésére és/vagy drasztikus költségcsökkentésre kényszerülhetnek a jövőben.

A fenti ábra alapján sok társaságnál komoly üzleti és egyben financiális problémát okozhat az állománydíjak drasztikus csökkenésese és az ügyfelek esetleges elvándorlása, mivel a profitok mértéke sok esetben a lakásbiztosításokon elért eredményt közelíti. A lakásbiztosítások 40% alatti, kedvező kárhányaduknak és magas díjaiknak köszönhetően a profittermelő képességük mellett jelentős költséget is elviselnek a biztosítótársaságok éves költségeiből.

A mintegy 3,3 millió magyarországi lakásbiztosítás után 2023-ban több mint 190 milliárd forintnyi díjat szedtek be a hazai biztosítók. Ez 57 500 forintos átlagdíjat jelentett lakásbiztosításonként. Előrejelzések szerint a díjak minimum 20-30%-os csökkenése várható márciusban, ami igen komoly hatással lehet a piacra. A legtöbb szerződés díja, tehát nagyrészt csökkenthető lesz, ami azt jelenti, hogy a lakosság tényleges megtakarítása csak attól fog majd függeni, hogy hány ügyfél él majd a márciusi váltás és optimalizálás lehetőségével.

A Holkössekbiztosítást.hu szerint amennyiben a márciusi eredményeknek köszönhetően átalakul a piac és a díjak - biztosítási összegek emelkedése mellett - visszaesnek az 1-2 évvel ezelőtti szintre, a biztosítók számára megkerülhetetlen lesz az olyan programok elindítása, mint a 2023-ban berobbant és már konkrét üzleti megoldásokkal jelentkező mesterséges intelligencia integrációja (melynek alkalmazásával bizton növelhetők az értékesítési eredmények), vagy például a lakosság biztosítási termékekkel kapcsolatos - jelenleg döcögősen haladó - edukációs programjának a kidolgozása és bevezetése. Ez utóbbi természetesen lassú folyamat, de amennyiben el sem kezdődik, jövőbeli hatására sem számíthat a szektor.

A díjverseny hatására jelentősen csökkenhet a különböző termékek biztosítótársaságokon belüli, keresztfinanszírozási képessége.

Ez a lakás-, kötelező gépjármű-felelősség- és CASCO biztosítással is rendelkező társaságok esetében okozhat kényszerű díjemelést és kiújuló versenyt. A Holkössekbiztositast.hu szerint emiatt az ügyfeleknek is fokozott figyelemmel kell majd kísérniük a jövőben egyéb biztosításaikat is.

Az ügyfelek számára biztosítók ügyfélszolgálatai, tanácsadói, a függő és független ügynökök és természetesen az összehasonlító portálok is rendelkezésre állnak majd márciusban. Még egy online szereplő sincs feltétlenül felkészülve a kampányra, mivel a lakásbiztosítási szerződések összehasonlítása eddig nem volt fókuszban az alkuszi oldalakon. A márciusban várható ügyfélaktivitáshoz mérhető terhelést

a 2000-es évek elején futó kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampányok óta nem látott az online piac.

Jelenleg az oldalak kampányverzióinak elkészítése folyik, de a társaságoknak ezzel párhuzamosan kell megoldaniuk a termékajánlások és megjelenítések és működések korábbi problémáit is. Amennyiben ez sikerül, akkor az ügyfelek mellett az online alkuszok lehetnek a márciusi kampány legnagyobb nyertesei – zárul a közlemény.

