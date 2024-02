Feszülten várja a piac a számokat, amik mindent megváltoztathatnak

Portfolio 2024. február 21. 16:00

Gazdasági információk tekintetében ma itthon nem számítunk fontos adatközlésre, az USA-ból este érkezik majd a Federal Reserve legutóbbi kamatdöntésének jegyzőkönyve, ami az amerikai monetáris politika irányába nyújthat némi bepillantást. Ezen felül elsősorban a negyedéves gyorsjelentések mozgathatják a piacot, ma este teszi közzé legfrissebb számait a mesterséges intelligencia zászlóshajójának számító Nvidia, sokak szerint a szélesebb piacokra is komoly hatása lehet az eredményeknek.



Ma egyelőre oldalazást láthatunk a kontinens vezető tőzsdéin, a magyar piacon több izgalmas sztori is van, például a Graphisoft Park részvénye jelentős emelkedés van a magas osztalék bejelentését követően, de a Magyar Telekom is jóval feljebb került a negyedéves gyorsjelentés előtt.