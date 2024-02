Kidurran végül az AI-lufi a tőzsdéken?

Az elmúlt nagyjából egy év tőzsdei sztorija, hogy hét részvény, a Csodálatos Hetes néven emlegetett csoport vezeti az amerikai tőzsdék emelkedését. Ahogyan ez a sztori tovább folytatódik, úgy erősödnek azok a hangok, amelyek lufiról beszélnek. Legújabban Michael Hartnett, a BofA stratégája készített friss elemzést "A lufik rövid története" címmel, amelyben a történelmi példák segítségével helyezi el a Csodálatos Hetest, mint lufit, és arra keresi a választ, hogy mi kellene a lufi kidurranásához.

A Csodálatos Hetes

Tavaly hét nagy technológiai vállalat - Tesla, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta Platforms - húzta az amerikai tőzsdéket, és a legtöbb esetében még az idei évben is folytatódott az emelkedés (bár az Apple és a Tesla elvérzett).

Okkal teszi, aki aggódik, hiszen a bikapiac annyira szűk, hogy csak a top 5 részvénynek köszönhető az S&P 500 idei hozamának 75 százaléka, és csak a top 3 technológiai részvény teszi ki a technológiai szektor idei hozamának 90 százalékát - írja a ZeroHedge. Sőt, amint azt a következő ábrák is mutatják, az amerikai részvénypiaci szélesség (az a mutató, hogy hány részvény veszi ki a részét az indexszintű emelkedésből – az alábbi ábrán ez a kapitalizációval súlyozott S&P 500 és az egyenlő súlyozású S&P 500 értékének hányadosával van szemléltetve) a legszűkebb 2009 márciusa óta, amikor az S&P 500 a Lehman-csőd utáni összeomlást követően mélypontotra került.

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a befektetőket nem riasztják el a potenciális kockázatok, hiszen ahogyan Michael Hartnett, a Bank of America stratégája megjegyzi, a technológiai részvények - és a vállalati kötvények - a befektetők új, "négyévszakos" eszközosztályai, amelyeket két kézzel vettek az év eddigi részében a technológiai alapokba beáramló tőke alapján.

A lufik rövid története

A 1710-es évek Mississippi monopóliumai, a Dow az 1920-as években, az arany az inflációval terhelt 70-es években, Japán a 80-as években, az internet a 90-es években, Kína a 2000-es években, és még sorolhatnánk azokat a lufikat, amelyek a tőzsdetörténelemi szerves részeit képezik. Bár két egyforma lufi nincsen, hasonlóságokat és tanulságokat le lehet vonni a múlt történéseiből, így könnyebben perspektívába lehet helyezni a Csodálatos Hetest, amely többek között a fent tárgyalt faktorok miatt egyesek szerint

egy fújódó lufi.

Az alábbi táblázatban (a Csodálatos Hetessel együtt) 15 lufi látható, azok kezdetének és csúcsának időpontja, valamint a lufi időtartamának hossza; az emelkedés, majd az azt követő esés mértéke, illetve előbbi gyorsaságának mutatószáma (velocity) a 200 napos mozgóátlagoktól való eltérés alapján; az értékeltség P/E rátával; valamint a kötvényhozamok és a kamatok alakulása.

Ugyan szürke foltok továbbra is vannak, a fenti táblázatban szereplő példák jó összehasonlítási alapot adnak és Hartnett a karakterisztikák közül négyet ki is emel, amelyek már most is jól meghatározhatók.

Az első ezek közül a katalizátor. A lufikat jellemzően a technológiai innováció, új földrajzi növekedési források és különösen a központi banki lazítás hajtotta. A Plaza-megállapodás elindította a japán eszközlufit; az LTCM az internetlufit; 9/11 a 2000-es évek ingatlanlufiját; a COVID (valamint a jegybanki stimulus) pedig a kriptolufit és így tovább. Az AI lufi esetében ez a katalizátor a ChatGPT megjelenése, és Fed válasza az Silicon Valley Bank összeomlására. Megvan tehát a katalizátor, mind a technológiai innováció, mind pedig a jegybanki magatartás tekintetében.

A második a karakterisztika az árfolyam emelkedsése. Ugyan a lufi kidurranásának időpontja még nem ismert, annyit már most is számokkal alá lehet támasztani, hogy a Csodálatos Hetes árfolyama 140 százalékot emelkedett az elmúlt 12 hónapban, ami megközelíti a Dow Jones 180 százalékos emelkedését az 1920-as években, a Nifty 50 150 százalékos emelkedését a 70-es években, valamint a japán részvények 150 százalékos raliját a 80-as években. A közelmúltbeli példák azért ennél extrémebb mozgásokat hoztak, az internetlufi idején látott 190 százalékos emelkedéstől messze vagyunk, csakúgy, mint a FAANG részvények 230 százalékos emelkedésétől a COVID mélypontról.

Szintén az árfolyamhoz kapcsolható, hogy az egyik klasszikus lufi karakterisztika az exponenciális, gyors árfolyamemelkedés (fent ezt a „velocity” jelöli, ami a 200 napos mozógátlagoktól való eltérésre utal). A Csodálatos Hetes durván 20 százalékkal a 200 napos mozgóátlaga felett van, a lenti táblázatban szereplő 15 esetből minden harmadiknál hasonló, vagy ennél mérsékeltebb szint figyelhető meg.

A harmadik pont az értékeltség. A Csodálatos Hetes visszatekintő 12 havi P/E rátája 45-ös. Ez olcsónak semmiképp sem nevezhető, de azért azt is látni kell, hogy ennél jóval extrémebb értékeket láttunk korábban: 54 a Nifty Fifty estében, 67 a Nikkei csúcsán 1989-ben, 65 a Nasdaq Composite-nél 2000-ben (205 (!!!) a Nasdaq 100 esetében), valamint 60-as szint 2021-ben a FAANG lufi csúcsán.

Végül az utolsó pont a kötvénypiac. A múltbéli példák arra utalnak, hogy a kötvényhozamok, illetve azoknak az iránya kulcsszerepet játszik a lufik kidurranásában.

14 megvizsgált esetből (a Csodálatos Hetest most nem számítva) 12-ben a lufik csúcsán/pukkanásakor emelkedtek a kötvényhozamok.

A pénzügyi feltételek szigorodása és a reálkamatok emelkedése a lufik kipukkadásának állandó katalizátorai voltak a múltban: a 4 százalékos reálkamatok kidurrantották az internetlufit, a 2 százalékos reálkamat a kínai részvénylufit, a 3 százalékos reálkamat a subprime lufit, a reálkamatok -100 bázispontról +150 bázispontra történő emelkedése 2021/22-ben kidurrantotta a bitcoin-, a FAANG-, és ARKK-lufit. Tekintve a történelemhez képest jelentősen magasabb globális adósságszintet, Hartnett szerint

a 10 éves reálkamatoknak (jelenleg 2%) valószínűleg 2,5-3 százalékra kell emelkedniük, hogy véget érjen az AI, és Csodálatos Hetes iránt táplált tőzsdei mánia.

Címlapkép forrása: Getty Images