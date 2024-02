Csúnyát bakizott, azonnal leállították a Google új mesterséges intelligenciáját

A közösségi médiában jelentek meg arról posztok, hogy a Google Gemini mesterséges intelligencia eszköze történelmi személyiségekről - például az amerikai alapító atyákról - színes bőrű emberként generál képeket.

A Google szerdán az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy a mesterséges intelligencia funkció "emberek széles skáláját képes generálni. És ez általában jó dolog, mert az emberek világszerte használják". De azt írta, hogy a szoftverfunkció "itt célt tévesztett", hozzátéve, hogy a technológiai óriás "dolgozik az ilyen jellegű ábrázolások azonnali javításán".

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ