Erős évet zárt a Telekom, örülnek a befektetők - De mit mond a menedzsment?

A negyedéves gyorsjelentést követően sajtótájékoztatót tartott ma reggel a Magyar Telekom, amelyen Rékasi Tibor vezérigazgató és Daria Dodonova gazdasági vezérigazgató-helyettes beszélt a lezárt év eredményeiről, a tervekről, a részvényesi készpénz-visszajuttatásról.

2023-ban tovább folytatjuk a megkezdett stratégiánkat, hogy a digitalizáción keresztül támogatjuk, hogy mindenki előrébb léphessen az életben és az üzletben – kezdte tájékoztatóját Rékasi Tibor vezérigazgató. Az eredmények növekedésének egyik legfontosabb mozgatórugója az adatéhség, a mobil adatfelhasználás 34 százalékkal, a vezetékes adatfelhasználás 33 százalékkal nőtt tavaly. Egy ügyfél átlagos adathasználata 2023-ban 11,7 GB volt havonta, ami több mint 20 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti szintről – mondta el a cégvezető.

Erre beruházásokkal válaszol a vállalat, a mobilhálózat 80 százalékát modernizálta a Telekom, az 5G-lefedettség 65 százalékra nőtt, és erre van is igény, hiszen a mobil ügyfelek 23,5 százaléka használ már 5G-s készüléket, szemben a 2022-es 15 százalék alatti értékkel. Évről évre a háztartásokba újabb és újabb SIM-kártyák kerülnek be, már nem feltétlenül humán felhasználásra, ez a jövőben is egy növekedési terület lehet.

A vezetékes hálózatfejlesztést két dimenzióban lehet támogatni, egyrészt növelni a hozzáférést, másrészt minőségibb felhasználást kell biztosítani. Az év végére a Telekom vezetékes hálózatának 80 százaléka már gigabitképes, ez a fejlesztés hozzájárult ahhoz is, hogy vezetékes szélessávú ügyfelek esetén az ARPU növekedett. Az ügyfelek 50 százaléka választotta a gigabites szélessávú csomagot, 2027-re a cél 4,5 millió otthon számára a gigabites sebesség biztosítása. Felgyorsulhat az 5G-lefedettség kiépítése, 2026-ra a cél 99 százalékos lefedettség – mondta el Rékasi Tibor.

Az üzleti ügyfelek esetén a Magenta-1 65 százalékos növekedést mutatott, itt kiemelhetők a rendszerintegrációs szolgáltatások, az adatgazdaság, az AI kompetenciák, a széles szolgáltatási portfólió és az 5G campus megoldások. Az adatvédelem és az IT biztonság fontos a cég számára, folyamatos fejlesztések vannak, és gyorsulni látszik a campus megoldások piaca is a cégvezető szerint.

Egy óriási AI-hullám közepén vagyunk, a Telekomnál az egyik megoldás a Vanda, ami 2023-ban 1,6 millió tranzakciót kezelt, a segítségével ügyfélszolgálati kérdéseket emberi erőforrások nélkül oldanak meg.

Az ügyfélélmény, az ügyfélközpontúság stratégiánk fő eleme – emelte ki Rékasi Tibor a prezentációját lezárva.

Az elmúlt években számos kihívással néztünk szembe, de jól vettük az akadályokat – mondta el Daria Dodonova gazdasági vezérigazgató helyettes. Kiemelte a pótadó jövőbeli megszüntetését, és hogy tavaly bevezette az inflációs díjkorrekciót a cég, amivel idén újabb 15 százalékos növekedés jön az előfizetési díjakban. A fenntarthatósági célokkal kapcsolatban kiemelte, hogy 9 százalékkal csökkentette az energiafelhasználást a vállalat.

A mobil adat növekedése segítette nagyban a bevételek növekedését, a 2023-as cél 10-15 százalékos növekedés volt, 13,8 százalékot teljesített a társaság. A csoport EBITDA AL 16,4 százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy magas volt az infláció, ez azt mutatja, hogy nem csak kompenzálni tudta a költségek növekedését a cég, de túl is teljesítette. Az energiaköltségek nagyot növekedtek az árak emelkedése miatt, a négyszeresére, a személyi költségek is nagyot nőttek, a magyar piacon kétszer volt béremelés, és a beszállítói költségeknél is jelentős növekedés volt. A módosított nettó eredmény 48,7 százalékkal nőtt, még úgy is, hogy a pénzügyi eredmények romlottak a kamatköltségek emelkedése következtében, és valamelyest visszafogták a nettó eredmény növekedését. A szabad cash flow több mint 70 százalékkal nőtt, ami kiemelkedő teljesítmény – mondta el Daria Dodonova.

Fontos, hogy fenntartsuk a növekedést, az inflációkövető díjkorrekció segítheti a bevételek emelkedését - mondta el a gazdaségi vezető. A makrogazdasági nyomás nem fog eltűnni, ami pozitív, hogy az infláció és a kamatok elkezdtek lefelé menni, és az energiaköltségek csökkennek, valamint az adóteher is csökken, a közműadó az idei évtől megszűnik. Ez biztosíthatja az EBITDA AL 20-25 százalékos növekedését idén a publikus célkitűzések szerint.

Daria Dodonova beszélt a részvényesi visszajuttatásról, a teljes visszajuttatás 65,56 milliárd forint lesz, szemben a tavalyi 44,06 milliárd forinttal. A jelenlegi részvényszám alapján ez részvényenként 44,7 forint osztalékot jelent.

A befektetők jól fogadták a negyedéves gyorsjelentést, a részvények árfolyama 2,5 százalékos pluszban áll ma délelőtt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio