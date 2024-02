Elképesztő, amit a Magyar Telekom csinál - Érik a fordulat?

Továbbra is nagyon erős a Magyar Telekom: múlt héten is simán verte az elemzői várakozásokat a cég, ennek hatására pedig közel másfél évtizede nem látott szintre emelkedett az árfolyam. Emellett pedig a vártnál jóval magasabb osztalék is vonzóvá teszi a papírt, még a jelenlegi szinteken is. Egy biztos, az utóbbi időben nem láthattunk ilyen gyors és erős átárazódást, mint a Telekom esetében. Megnéztük, hogy vannak-e már figyelmeztető jelek, és ha elindulna a korrekció, meddig eshet az árfolyam.