Karácsonyfa-hajító verseny buktatta le a biztosítójától 650 ezer fontot követelő nőt

A bíróság arra hivatkozva döntött így, hogy egy 2018. januári karácsonyfa-hajító verseny fotói napvilágot láttak. Az eseményen szemmel láthatóan kiváló fizikai állapotban vett részt a nő, és meg is nyerte a versenyt.

A képes beszámolót egy országos újságban tették közzé, és bár Grabska azzal érvelt, hogy még mindig szenved a sérülései miatt, Carmel Stewart bíró részben a kép "grafikus jellege" miatt elutasította a keresetét. „Egy nagyon nagy, természetes karácsonyfáról van szó, és nagyon fürge mozdulattal dobja el" - fogalmazott bírónő a bíróságon az Irish Independent című napilap beszámolója szerint.

A nő tagadta, hogy megjátszotta volna a sérüléseit, és azt mondta a bíróságnak, hogy "próbál normális életet élni", bár még mindig fájdalmai vannak, annak ellenére, hogy a fényképen boldognak tűnik.

Woman loses £650,000 injury claim after being seen tossing Christmas tree https://t.co/HKG1jGR1a0