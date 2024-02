Már a belső égésű motorosoknál is olcsóbban adja az autóit a BYD

A kínai autópiacon egyre élesebb a verseny, egyre olcsóbbak kínai elektromos autók, és a BYD már olyan elektromos autóval is előrukkolt, ami a saját kategóriájában olcsóbb, mint a belső égésű motoros versenytársak - közölte a WSJ

Az intenzív verseny a kínai autópiacon tovább fokozódik, ami olcsóbb kínai elektromos járműveket eredményez. Ez rossz hír a külföldi versenytársak számára, ráadásul a belföldi piacon elérhető marzsok csökkenése miatt a kínai EV-gyártók egyre inkább a globális piacok felé készülnek. A nyugati és a japán autógyártók erőssége a belső égésű motoros járművek terén nem feltétlenül véd meg őket:

A MAGYARORSZÁGON GYÁRAT ÉPÍTŐ BYD A BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOROS AUTÓK ALÁ KEZDI BEVÁGNI AZ ÁRAKAT.

A 2022 végén kezdődött kínai autópiaci árháború továbbra is dúl. A BYD, amely az előző negyedévben megelőzte a Teslát, mint a világ legnagyobb EV-gyártója, múlt héten újabb bombát dobott le: néhány modell árát több mint 10 százalékkal csökkentette. A Qin Plus DM-i nevű szedánja most már 11 090 dollártól indul – vagyis olcsóbb, mint néhány hasonló belső égésű motorral rendelkező autó az olyan gyártóktól, mint a Volkswagen és a Toyota.

A BYD az árcsökkentést a "Bi You Di" jelmondattal hirdette meg, ami kínaiul azt jelenti "olcsóbb mint a benzin", de egyben egy játék is a cég márkanevével, ami a Build Your Dreams rövidítése. Az említett modellek plug-in hibridek, amelyek általában olcsóbbak mint a tisztán elektromos járművek a kisebb akkumulátorméretük miatt.

Viszont ez nem változtat azon a tényen, hogy mostanra ezek az autók közvetlenül versenyeznek a benzinesekkel.

A tavalyi év során tapasztalt robbanásszerű növekedés után – Kínában eladott minden harmadik autó elektromos volt – a piac lassulni kezdett. Januárban a konnektoros elektromos autók értékesítése 39 százalékkal esett vissza az előző hónaphoz képest – bár még mindig 79 százalékkal nőtt év/év alapon a China Association of Automobile Manufacturers szerint. A BYD januárban 44 százalékos hó/hó alapú eladáscsökkenést jelentett.

Némelyik gyengébb játékos valószínűleg nem fogja túlélni az egyre erősödő versenyt. A Nomura szerint Kínában 180 autómárka van, ami egyszerűen túlságosan sok, és ezeknek kétharmada végül eltűnhet.

Az árcsökkentések csökkenteni fogják a profitmarzsot még a BYD számára is, de a nyersanyagárak csökkenése segíthet ellensúlyozni ezt a hatást. A Goldman Sachs becslése szerint a BYD akkumulátorköltsége 2024-ben 22 százalékkal csökkenhet. A külföldi autógyártóknak, amelyek dominálták Kína belső égésű motoros autópiacát, szintén el kell viselniük a marzsok csökkenését, ha versenyben akarnak maradni a világ legnagyobb autópiacán.

A BYD valószínűleg más módszereket is keres majd a profitabilitás megerősítésére, beleértve több prémium modell értékesítését és a külföldi eladások felpörgetését. A Goldman Sachs szerint tavaly a BYD bevételének mintegy 77 százaléka a Kínában eladott tömegpiaci autókból származott. Az elemzőház azt várja, hogy ez az arány idén 64 százalékra csökkenjen és az export arány növekedjen 16 százalékra - 2023-ban ez az arány 12 százalék volt. A belföldi prémium szegmens teszi ki majd a maradékot.

A BYD januári értékesítési számai már tartalmaztak lehetséges utalásokat arra vonatkozóan, mire lehet számítani a cégtől az értékesítés összetétele szempontjából. A BYD export volumene januárban stagnált az előző hónaphoz képest ellentétben a belföldi eladások jelentős visszaesésével. Tavaly januárban a BYD összértékesítésének 7 százaléka származott exportból, míg idén januárban már 18 százalék.

Kína tavaly a világ legnagyobb autoexportőrévé vált, amiben a dél-amerikai országokba és Thaiföldre irányuló erős EV export mellett az Oroszországba történő benzinüzemű autóexport is jelentős szerepet játszott.

Ahogy a kínai EV-gyártók egyre nehezebb helyzetben találják magukat a belföldi piacukon, egyre inkább a külföldi piacok felé veszik az irányt. Ez komoly kihívásokat teremthet más autógyártók számára, nem csak az EV üzletáguk, de úgy tűnik, hogy már a belső égèsű motoros autóik tekintetében is.

Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images