Nagy kihívások előtt a magyar biztosításközvetítői szakma, mi a megoldás?

Kihívások egész sorával szembesül ma a magyar biztosításközvetítői szakma, a szabályozási javaslatok megvalósulása lassan halad, a piaci konszolidáció viszont dübörög ezek egy részének megoldásaként. A Portfolio keddi Biztosítás 2024 konferenciája a közvetítői-értékesítői kerekasztal-beszélgetéssel zárult.

Mit könnyebb, és mit nehezebb most értékesíteni, mint tavaly ilyenkor?

Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz elnök-vezérigazgatója arról számolt be, hogy 35%-os növekedést értek el tavaly, és az idei január is 30%-os növekedést jelez a retail és kkv üzletágban. Maximum a tanácsadók elvárásainak a teljesítése lett nehezebb, különösen büszkék a nyugdíjbiztosítások és az egészségbiztosítások teljesítményére, az idei év pedig a sikerek éve lehet. Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnöke szerint az elmúlt egy évben nem sok minden változott, inkább piaci átrendeződés történt: az erősebb szereplők megállták a helyüket, és megtalálták a számukra sikeres üzleti területet, a kisebb alkuszok viszont inkább elszenvedői voltak ennek az időszaknak. Sebestyén András, a Grantis vezérigazgatója szerint sosem volt ilyen jó közvetítőnek lenni, de sosem volt ilyen nehéz közvetítőcég vezetőjének lenni. A Grantis egy köztudottan nem túl jó jutalékfizető cég, viszont sokat költ a digitalizációra, a hosszú távú értékteremtés pedig jól szolgálja a cégépítést. Vámos Levente, az Allianz Hungária értékesítési és hálózatirányítás divízió vezetője szerint a nyugdíjbiztosításokra, a kockázati életbiztosítások, az egészség- és utasbiztosítások iránt különösen fogékonyak mostanában az ügyfelek, és ide tartoznak a kampány miatt a lakásbiztosítások és a környezetvédelmi felelősségbiztosítások is.

Hogy halad a biztosítási és közvetítői piac fejlesztésére irányuló javaslatok implementációja?

Mindegyik pont tekintetében vannak előremutató egyeztetések. A Hungarikum által bemutatott 12 pont az elmúlt 10-20 év hiányait igyekszik pótolni, és ígéretesek az implementációra irányuló szándékok, egyes pontok esetében már rövid, más pontok esetében hosszabb távon várható előrelépés – mondta Keszthelyi Erik. A szakember ellensége annak, hogy a digitalizáció átvegye a személyesség nélkülözhetetlen szerepét. Az említett javaslatok közé tartozik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokhoz (kgfb) kapcsolódó, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által kezelt kártörténeti nyilvántartásban szereplő adatok lekérdezhetősége is, igazi áttörés azonban egyelőre itt nem történt. Aktivitás volt, megoldást még nem találtunk – mondta Papp Lajos. Sebestyén András szerint az egyik legnagyobb kihívást jelenti az utánpótlás, a toborzás egy olyan populációból, amely demográfiai okok miatt csökken. A fiatalokat a számukra fontos értékeken keresztül lehet megszólítani: ide tartozik a dolgozói szabadság, a fenntarthatóság, a kézzelfogható eredmények elérhetősége, a vizualizált termékek és a digitális távmunka lehetősége. Vámos Levente szerint fontos egy törékeny egyensúly megtalálása, hogy a túlszabályozás ne bénítsa meg a közvetítők piacát, és miközben gyorsítani szeretnénk, amikor kell, akkor a kéziféket is használni. Úgy vélte, érdemes lenne a képzés bizonyos elemeit digitalizálni, a belépési korlátokat leépíteni (ilyen a jutalékkorlátozás is).

Hogyan zajlik a biztosításközvetítői szektor konszolidációja?

Elsősorban a modernizálás és a digitalizálás mozgatja előre a kisebb szereplők beolvadását a Grantisnál, ami a növekvő ügyletszámok mellett több gondozási feladatot is jelent – mondta Sebestyén András. Keszthelyi Erik szerint a kisebb és közepes méretű alkuszcégek integrációját (idén már négy cég csatlakozott hozzájuk) a hovatartozás igénye és a stabil, biztos háttér motiválja. Ugyanakkor hiába vannak jó tanácsadóink, ha az ügyfeleknél nincs meg a tudatosság. A Hungarikum nagyon bízik a hibrid modellben, amit a biztositaspiac.hu elindítása és a személyes szakértelem megmaradása együtt jelent a cégcsoportnál. Papp Lajos szerint az állományápolásban van igazán nagy szerepe a digitális háttérnek.

