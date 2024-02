Elromlott a hangulat, mínuszban zárt Amerika

Portfolio 2024. február 28. 22:00

Az elmúlt napokban vegyes mozgások jellemezték a tőzsdéket, az indexek szintjén csak kisebb elmozdulásokat lehetett látni. A befektetők úgy tűnik, hogy kivárnak a holnap érkező amerikai PCE inflációs adat előtt, ami a Fed kedvelt inflációs mutatója és várhatóan irányt adhat majd a piacnak. Ma úgy tűnik, hogy inkább a kockázatkerülés a jellemző a nemzetközi piacokon, a Ázsiában is estek a tőzsdék, és délutánra Európában is elromlott a hangulat azzal párhuzamosan, hogy az amerikai tőzsdék is lejjebb kerültek. A magyar piac ma szembe ment a rossz nemzetközi hangulattal, köszönhetően a blue chipek erősödésének.