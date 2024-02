Vihar előtti csend a tőzsdéken

Portfolio 2024. február 28. 09:21

Az elmúlt napokban vegyes mozgások jellemezték a tőzsdéket, az indexek szintjén csak kisebb elmozdulásokat lehetett látni. A befektetők úgy tűnik, hogy kivárnak a holnap érkező amerikai PCE inflációs adat előtt, ami a Fed kedvelt inflációs mutatója és várhatóan irányt adhat majd a piacnak. Addig is viszont úgy tűnik, hogy maradnak a vegyes mozgások, ezt láttuk tegnap az USA-ban is, majd Ázsiában inkább negatív irányba mozogtak a vezető indexek, viszont Európában ma is oldalazás megy.