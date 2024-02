Beindulni látszik a piac - Tuti üzletté válik a zöldítés?

Magyarországi szakértők, vállalatok százai dolgoznak azon, hogy a saját területükön, - legyen szó finanszírozásról, ipari tevékenységről, épületszektorról, vagy sok más területről - egy zöldebb üzletmenet, és így egy fenntartható napi működés valósulhasson meg. Az ESG, a zöld technológia, a környezeti és társadalmi szempontok mindenkit egyre komolyabban érintenek, és az üzleti világot is jócskán befolyásolják. Jól mutatja ezt az elmúlt napok hírdömpingje is: más és más szervezetek, vállalatok számoltak be újonnan indított ESG-programról, partnerségi megállapodásról, vagy elnyert zöld tanúsítványról. A zöld átállás különböző aspektusaival a Portfolio is foglalkozik az április 24-i össziparági Sustainable Tech konferencián.

Lássunk néhányat az elmúlt napok bejelentéseiből, ami mind a zöld átállást, az ESG-szempontoknak való megfelelést, és egy fenntartható jövőt támogató üzleti megoldás a hazai piacon.

A Skanska elindította ESG+ elnevezésű irodai programját

Egy, az ESG-szabványoknak megfelelő iroda nem csupán a piaci változások és az EU előírásai miatt fontos, hanem a munkavállalók számára is hozzáadott értéket teremt. A Skanska kidolgozott egy ajánlatot a bérlők számára, ami olyan szolgáltatásokat tartalmaz, melyek a fenntartható munkahelyek megteremtésében és a nem pénzügyi jellegű jelentések készítésében nyújt támogatást.

Az ESG+ szolgáltatáscsomaggal a svéd ingatlanfejlesztő célja az üzemeltetés támogatása és a csapatok hatékonyságának növelése, különös tekintettel a környezetvédelmi irányelvekre és a munkavállalók jóllétére. A meglévő és a potenciális bérlők több területen kaphatnak segítséget: fenntartható irodahasználatra vonatkozó tanácsadást és oktatást, például könnyen érthető módon bemutatják a bérlőknek, hogyan csökkenthetik a víz- és energia fogyasztást, ezen túl az irodahasználattal kapcsolatos költségek ellenőrzésében és optimalizálásában is, valamint a szolgáltatás fontos része az ESG+ ajánlat keretében nyújtott információs csomag is, amely támogatást nyújt a nem pénzügyi jelentések elkészítéséhez.

Az MNB Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény programjában vett részt támogatóként a HuGBC

Az MNB programjának lényege, hogy környezeti szempontból előremutató fejlesztésekhez kedvező kamatozású hitelt ajánlhassanak a kereskedelmi bankok a jegybank kedvezmény igénybevételével. A fejlesztési hiteleket többek között ingatlan-beruházásokra, építésre és felújításra, valamint zöld épületek vásárlására lehet fordítani.

A támogatható beruházások követelményeinek meghatározásában a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) szakértői szakmai partnereként működtek közre. Útmutatót készítettek, egy online elérhető képzési anyagot is kidolgoztak, valamint a zöld ingatlanprojektek független hitelesítését is biztosítják a kedvezményes hiteleket igénylők, illetve a kereskedelmi bankok számára. A független hitelesítés megkönnyíti az elbírálás folyamatát, hiszen a hitelt felvevő vállalati és a banki szereplők számára is garantálja, hogy az ügylet megfelel az előírásoknak, emellett nemzetközileg is érvényes igazolást nyújt a komplex követelmények teljesüléséről.

Green Globe tanúsítvánnyal tüntették ki a Crowne Plaza Budapestet

Az InterContinental Hotels and Resorts-hoz (IHG) tartozó Crowne Plaza Budapest a fenntarthatóság terén elért eredményeivel elnyerte a Green Globe tanúsítványt. A folyamat elindításához a szálloda jelentést készített az ingatlanon belül zajló környezetvédelmi és társadalmi kezdeményezésekről. Ezt követően a Green Globe akkreditált ellenőre végzett független helyszíni vizsgálatot, mely igazolta, hogy a szálloda intézkedései minden tekintetben megfelelnek a világvezető szervezet szabványainak.

A Green Globe tanúsítvány az utazási és turisztikai vállalkozások és partnereik fenntarthatósági teljesítményének strukturált értékelése. A világvezető szervezet szabványa 44 alapvető kritériumot tartalmaz, amelyeket több mint 380 megfelelőségi mutató támogat. Az alkalmazandó mutatók a tanúsítás típusától, a földrajzi területtől és a helyi tényezőktől függően változnak. A Green Globe tagoknak az első évben, majd ezt követően két évente egy helyszíni, független auditálással kell igazolniuk, hogy megfelelnek a követelményeknek.

A hotel zöld-szemléletű képzést nyújt a munkavállalóknak, az energiafelhasználás érdekében házon belüli Green Engage rendszert használnak az energiafelhasználás nyomon követésére, monitorozására, és a szállodai gépparkot folyamatosan korszerűsítik. A hulladékgazdálkodás tekintetében a használt olajat újrafelhasználásra küldik, hogy bioüzemanyag válhasson belőle, az ételmaradékokat olyan szervezeteknek juttatják el, melyek azt állati takarmányként hasznosítják. A konyhai, valamint a Food & Beverages részlegen az összes menü esetében adagszabályozó rendszert használnak, hogy így minimalizálják a felesleges éttermi maradékokat. A beszállítói partnerek között pedig előnyt élveznek azok a cégek, amelyek figyelnek a csomagolóanyagok használatának minimalizálására, visszaveszik és újrahasznosítják azokat. A Hotels for Trees Alapítvány tagjaként a szállodalánc hazai tagja minden esetben egy új fát ültet, ha a vendég úgy dönt, nem kéri az aznapi szobatakarítást.

Eljött a megoldások ideje – a világ egy új kor kezdetén áll

Kőrösi Csaba, az ENSZ közgyűlés nemrégiben leköszönt elnöke tartott előadást a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) taggyűlésén, ahol a fenntartható fejlődési fordulat, a megoldások voltak a főszerepben. A találkozón Kőrösi Csaba elmondta, hogy: „A háborúk korszakába léptünk, miközben a fenntartható fejlődési fordulatot szeretnénk elérni. Van remény, hiszen a tudomány sokkal pontosabb diagnózist tud adni, mint bármikor korábban, és a gazdasági szereplők közül egyre többen látják, hogy a fenntartható fejlődés, az anyag- és energiahatékonyság, a csökkenő környezeti lábnyom és a társadalmi felelősségvállalás versenyképességi tényezővé vált. Eljött a megoldások ideje."

Márta Irén, a szervezet ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy: „Az EU-s és hazai ESG szabályozás egy olyan adatgyűjtési és mérési feladatot ró a vállalatokra, amely – ha túllépünk a megfelelési szinten – jelentős fejlődési területekre mutathat rá. Egy jól megfogalmazott menedzsment eszközként használva a vállalatoknak lehetőségük van szintet lépni és maximálisan kihasználni a fenntartható fejlődés lehetőségeit. Ez nagyon jó alapja lehet annak a paradigmaváltásnak, hogy a vállalatok értékékelése ne csak gazdasági mutatók, hanem fenntarthatósági teljesítményük alapján is történjen.”

ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke kifejtette, hogy: „A polikrízis korszakát éljük, ugyanakkor a közösségünk hisz abban, hogy képesek vagyunk meglévő rendszereink alapvető átalakítására és ebben az üzleté a főszerep. Célunk, hogy olyan azonnali modellváltások történjenek és olyan üzleti megoldások szülessenek Magyarországon, amelyek valódi hatással vannak a hazai és a globális kihívásokra: a klímaváltozás és a biodiverzitás-vesztés mellett olyanra is, mint a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek. Ezek a kihívások társadalmi, politikai hatásuk mellett közvetlenül befolyásolják a vállalatok eredményességét és alááshatják a fenntartható fejlődés megvalósítására irányuló kollektív képességünket is. Megoldásokat kell találnunk, most van itt a cselekvés ideje.” – fejtette ki.

Címlapkép forrása: Getty Images