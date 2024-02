Javul a hangulat a tengerentúlon

Egy jelentős egyszeri tételnek is köszönhetően ismét veszteséggel zárta a negyedévet a Masterplast, ráadásul egy tegnap esti bejelentésben le is minősítették a társaságot. A vállalat elnök-vezérigazgatóját, Tibor Dávidot kérdeztük a leminősítés és a gyorsjelentés hátteréről, a tavalyi évről és az idei kilátásokról. Szóba került a hazai építőipar nehéz helyzete és az, hogy hogyan tervez ebben a környezetben lavírozni idén a társaság, de arról is beszélt a cégvezér, hogy mikor várhatóak itthon az állami energetikai támogatási programok.