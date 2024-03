A Nasdaq vezette az emelkedést Amerikában

A hét utolsó kereskedési óráiban is fennmaradt a pozitív tőzsdei hangulat, ennek köszönhetően a Dow 0,23%-os, az S&P 500 0,80%-os, a Nasdaq 1,14%-os pluszban fejezte be a pénteki napot. Utóbbi kettő új csúcsot állított be: az S&P 500 5137, a Nasdaq 16 275 ponton zárt.

