Új vezérigazgató az Antenna Hungáriánál

A cég még februárban arról adott tájékoztatást, hogy új szakaszába lépett a 4iG Csoport transzformációs programja, ami személyi változásokkal is jár. Ennek eredményeképpen Blénessy László jövőbeli feladata és szerepköre is átalakult, így az Antenna Hungáriában betöltött vezérigazgatói pozíciója mellett a 4iG-ben betöltött operatív vezetői feladatairól is leköszön.

Papp-Gerlei Gyöngyvér 2022. elejétől az Antenna Hungária Zrt. leányvállalatát, a DIGI-t vezette, 2022. májusától volt az Antenna Hungária Zrt. operatív vezérigazgató-helyettese, kisebb megszakításokkal pedig 2019. óta a cég kereskedelmi igazgatói pozícióját is betöltötte.

