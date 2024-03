Rossz hírt közöltek a tudósok a hó és a síelés szerelmeseinek

Hamarosan már csak az emlékeinkben fognak élni a hóval borított havas tájak, egy friss kutatás szerint az éghajlatváltozás miatt a bőséges havazás korszaka már a múlté – írja a The Guardian

Az amerikai síipar az elmúlt két évtizedben több mint 5 milliárd dollárt veszített az ember okozta globális felmelegedés miatt - számította ki egy új kutatás. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a felmelegedés miatt a csapadék sok helyen már nem hó, hanem eső formájában érkezik.

Az új tanulmány szerint ez a helyzet az elmúlt fél évszázadban öt-hét nappal rövidítette meg az átlagos síszezont az Egyesült Államokban, ami évente átlagosan 252 millió dollárjába került az iparágnak a kieső bevételek és a hó gépi előállításának növekvő költségei miatt.

Valószínűleg már túl vagyunk a síszezon csúcsidőszakán

- mondta Daniel Scott, a kanadai Waterloo Egyetem tudósa, aki az Innsbrucki Egyetem munkatársaival közösen végezte a kutatást.

Az Egyesült Államok és az európai síközpontok egyes részein tapasztalt szokatlanul meleg tél rávilágított az időtöltés egyre növekvő problémáira. Franciaország, Ausztria és Bosznia hegyei szinte teljesen hó nélkül maradtak, ami miatt a sífelvonók leálltak, a síközpontok pedig bezártak.

Az Egyesült Államokban az ország nyugati felében található síterepek a szokásos hóréteg kevesebb mint felét jelentették, ami arra késztette a síközpontokat, hogy nagyobb hómennyiséget termeljenek, vagy csökkentsék a síelőknek nyújtott kínálatukat.

A tavalyi év volt globálisan a valaha mért legmelegebb év, és 2024 ezt követi a rendkívüli hőséggel, amely januárban és februárban is új rekordokat hozott. A normális tél hiánya sok helyen a hegyekben is megmutatkozott, a hóhiány nemcsak a téli sportokat veszélyezteti, hanem kulcsfontosságú víztározókat is, ahol az olvadó hótakaró egész tavasszal folyókat és patakokat táplál.

Az új kutatás szerint, amely az 1960-as és 1970-es évek teleit hasonlította össze a 2000 óta eltelt két évtizeddel, a síszezonok csökkenése már most is nyilvánvaló. A csökkenés folytatódni fog, ahogy a Föld hőmérséklete a fosszilis tüzelőanyagok elégetése miatt tovább melegszik:

a síszezonok száma a 2050-es évekre 14-33 nappal fog csökkenni,

még akkor is, ha a világ képes lesz jelentősen csökkenteni a bolygót fűtő kibocsátást és fejlett módszereket fejleszteni a hó előállítására.

A tanulmány előrejelzése szerint, ha a világnak nem sikerül visszafognia a kibocsátást, a jövő még borúsabb lesz, és ha ez bekövetkezik, az évszázad közepére akár két hónapot is elveszíthet a síelés szempontjából.

Címlapkép forrása: Getty Images