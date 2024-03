Vészjósló ütemben zabálja az áramot a mesterséges intelligencia, hamarosan 15 atomerőmű is kevés lesz neki

Egyes becslések szerint 2027-re a teljes kapacitáson működő MI szerveregységek anni áramot fogyasztanak, mint Hollandia, és 15 átlagos méretű atomerőmű teljesítményének felel meg. Egyetlen kép generálásának áramfogyasztásából pedig fel lehetne tölteni egy mobiltelefont. A technológiai vállalatok titkolózása megnehezíti, hogy pontos képet kapjunk az igencsak energiaigényes MI-modellek valós fogyasztásáról, és arról, mekkora környezeti terhet jelent a működtetésük. A rendelkezésünkre álló adatok azonban azt sugallják, hogy a fejlesztőknek sürgősen lépniük kell, és fenntartható alternatívákat kell találniuk a jelenlegi működésre. Ebben egyrészt maga a mesterséges intelligencia, illetve a kisebb, hatékonyabb modellek is segíthetnek.

Egyelőre a sötétben tapogatózunk

A szakértők egyre erélyesebben sürgetik az MI-cégeket, hogy termékeik fejlesztésénél fenntarthatósági szempontokat is vegyenek figyelembe, vagyis igyekezzenek olyan modelleket létrehozni, amelyek képzéséhez, működtetéséhez, és karbantartásához a jelenleginél kevesebb áramra van szükség. A fejlesztő cégek azonban nehezen adják be a derekukat, így a zöld szempontok egyelőre háttérbe szorulnak az egyre kiélezettebb piaci versenyben, ahol érthető módon a teljesítmény és a robusztusság - legalábbis egyelőre - sokkal nagyobb szerepet kapnak.

Az MI-használat lehetséges környezeti hatásait nehéz megbecsülni, az ugyanis az adatközpontok által felhasznált energiaforrás típusától is függ. Kritikus kérdés tehát, hogy a szolgáltatók fosszilis vagy megújuló energiaforrásokra támaszkodnak-e a modellek életciklusa alatt (ez leegyszerűsítve a korábban említett képzés, használat és karbantartás fázisokat takarja). Tovább fokozza a bizonytalanságot, hogy a legtöbb mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat sok más kulcsfontosságú információhoz hasonlóan, az energiafogyasztásra vonatkozó adatokat sem szereti túlzottan a nyilvánosság orra alá dörgölni.Úgy tűnik, minél jövedelmezőbbé válik a mesterséges intelligencia-szektor, annál inkább ráborul a titoktartás leple. Ennek megfelelően látványosan nőnek a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos aggodalmak, a vállalatok pedig foggal-körömmel védik a modelljeik titkait. A fejlesztési projektekkel kapcsolatos nyilvános tájékoztatás elmaradásának további lehetséges oka lehet az is, hogy az MI-vel való visszaélés (elég csak a ma már hátborzongatóan élethű, és a tömeges manipulációra alkalmas deepfake-felvételekre gondolni) arra készteti a vállalatokat, hogy a társadalmi károk megelőzése érdekében a “műhelytitkok” lehetőleg ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. Az átláthatóság hiánya azonban etikai aggályokat vet fel, és hátráltatja a gyorsan fejlődő technológia minél szélesebb körű megértését. A jövedelmezőségi szempontok és a társadalmi tudatosság mellett sajnos azonban nem zárható ki az sem, hogy az MI-cégek a tevékenységükre vonatkozó kritikák élét próbálják meg elvenni a titkolózással. A transzparencia hiányában rejlő kockázatokat minden bizonnyal a törvényhozók is érezhették, ugyanis Kalifornia állam nemrég két új, az éghajlat-változási adatok közzétételéről szóló törvényben írta elő az államban működő nagyvállalatok, köztük olyan óriáscégek, mint a Google és az OpenAI számára, hogy jelentősebb átláthatóságot várnak el tőlük a környezeti lábnyomukra és a kapcsolódó kockázatokra vonatkozó információk tekintetében. A törvény szövege szerint az 1 milliárd dolláros globális bevételt meghaladó vállalatoknak 2026-tól kezdődően nyilvánosságra kell hozniuk mind a belső, mind az ellátási láncukra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási adatokat. Az Európai Unió 2021-ben már bevezetett egy hasonló jogszabályt, azonban ezt később - szokás szerint - jelentősen felhígították.

Egy kép generálása - egy telefontöltés

A legtöbb energiafogyasztásra vonatkozó becsléssel az a baj, hogy esetlegesek, hiszen a gépi tanulási modellek különböző konfigurációkban nagyon más energiafogyasztást produkálnak. A kockázatok pontos felmérése így még teljes adatszolgáltatás mellett is óriási kihívás lenne, a fejlesztő vállalatok ugyanis sokszor maguk sem tudják pontosan meghatározni a technológiák működési költségeit. Az elmúlt egy évben azért készült néhány tanulmány, amelyből ki lehet indulni.

Az amszterdami Vrije Universiteit kutatója, Alex de Vries tavaly októberben a legnagyobb MI-chipgyártó, az Nvidia tervezett eladásai alapján úgy becsülte, hogy 2027-re a teljes kapacitáson működő MI szerveregységek 85,4 terawattóra áramot fogyasztanak majd. Mivel az MI-ket működtető chipek (GPU-k) szinte a teljes piacát az Nvidia uralja, a cég eladási számai az iparág általános energiafogyasztási-indikátorának is tekinthetők. A fenti szám nagyjából Hollandia éves energiafelhasználásának és 15 átlagos méretű atomerőmű teljesítményének felel meg.

A Hugging Face, amerikai-francia kutatócég számításai szerint a GPT-3-hoz hasonló nagy nyelvi modellek képzéséhez 130 amerikai háztartás egy éves fogyasztásának megfelelő áramra van szükség. Ez körülbelül 1300 megawattóra (MWh) villamosenergiának felel meg. Összehasonlításképp egy óra netflixezéshez ennek az energiamennyiségnek csak a töredékére, körülbelül 0,8 kilowattórára (kWh) van szükség. A modellek képzése az adatmennyiségtől és a modell összetettségétől függően néhány perctől akár több hónapig is eltarthat. Ez idő alatt a GPU-k a nap 24 órájában zakatolnak, és rengeteg energiát emésztenek fel.

Azonban nem csak a képzés, hanem a használat is elképesztően energiaigényes. A Hugging Face munkatársai 88 különböző szöveg- és képgeneráló modell energiafogyasztását tesztelték. Minden feladatot 1000-szer futtattak le az MI-ken, majd megbecsülték azok energiaköltségét. A szöveggeneráláshoz például átlagosan 0,047 kWh-nyi energiát használtak fel a modellek, a képgeneráláshoz azonban jóval többre, 1000 betöltésenként átlagosan 2,907 kWh-ra volt szükség. A legkevésbé hatékony képgeneráló modell 950 okostelefon-feltöltéséhez szükséges energiát (11,49 kWh) használt fel, vagyis

egy kép generálása nagyjából egy átlagos okostelefon egyszeri feltöltéséhez is elég lenne.

És ezzel a kutatóknak még csak a GPT-3-hoz hasonló teljesítményű modellek fogyasztását sikerült szemléltetniük, ám az azóta bemutatott, sokkal több paraméterrel rendelkező, és egyre népszerűbb modellek energiaigényét vélhetően még nehezebb kielégíteni. Értelemszerűen minél többen használják a modellt, annak egyre több utasítást kell feldolgoznia, és ezzel párhuzamosan az energiafelhasználása is növekszik. A Hugging Face kutatói azonban hozzáteszik: nem zárható ki, hogy a fejlesztők a nagyobb teljesítményű modelleknél már alkalmaznak olyan technológiákat, amelyekkel érdemben csökkenthetik a karbonlábnyomukat. Erről persze a technológiai cégek titkolózása miatt nem sok információ kerül napvilágra.

Az MI változást hozhat az energiafogyasztási trendekben

A mesterséges intelligencia rendszereket is kiszolgáló adatközpontok számítási kapacitása 2010 és 2018 között több mint az ötszörösére nőtt, az általános energiafogyasztásuk azonban ugyanebben az időszakban csak 6%-kal emelkedett. Mindez annak köszönhető, hogy az adatközpontok sokkal hatékonyabban használják fel az energiát a modern hűtési rendszereknek hála, és az energia hatékonyabb (egyébként mesterséges intelligenciával támogatott) szoftveres allokációjának. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint 2010 óta az adatközpontok energiafogyasztása a globális villamosenergia-termeléshez viszonyítva szinte változatlan, körülbelül 1%-os szinten mozog. A mesterséges intelligencia dinamikus fejlődése azonban könnyen változást hozhat az aktuális trendekben. A vállalatok szerte a világon arra számítanak, hogy a technológia használata hamarosan rutinszerűvé válik a belső működésben, és minden vezetői összefoglalót, prezentációt, és e-mailt a mesterséges intelligencia generál majd. Azonban ahogy fentebb is láttuk, a mesterséges intelligencia sokkal energiaigényesebb mint egy keresőmotor, hiszen minden alkalommal, amikor a felhasználó interakcióba lép vele, egy újabb számítást kell elvégeznie. Egy hétköznapi keresőmotor esetében az eredmények másolatát el lehet tárolni ( "gyorsítótárba" helyezni), és minden alkalommal fel lehet ajánlani azokat a soron következő felhasználónak.

A kicsi, de hatékony modellek jelenthetik a megoldást

Számos cég keresi a módját annak, hogy lehet a modellek energiahatékonyságán javítani. Az egyik lehetséges megoldást az olyan kisebb MI-modellek jelenthetik, amelyek a várakozások szerint teljesítményben is képesek lesznek lekörözni a jelenlegi, akár 100 milliárdnál is több paraméterrel rendelkező behemótokat.

A Microsoft egyik ilyen projektje jól példázza, hogy működnek ezek a kisebb, áramvonalas modellek. A cég kutatói a teljes internet hatalmas és gyakran redundáns adatalmaza helyett egy rendszerezett könyvgyűjteményen (tulajdonképpen digitális könyvtáron) tanították be a kísérleti modelljüket. Az eredmény egy olyan MI lett, amely amellett, hogy hatékonyan hajt végre bizonyos feladatokat, sokkal kevesebb energiát igényel a működéséhez.

Mindent egybevetve a mesterséges intelligencia modellek növekvő energiaigénye komoly környezeti és üzleti kihívást jelenthet, ám maga a technológia számos olyan lehetőséget is magában rejt, amely a fenntarthatóságot segíti elő. Az egyik ilyen az algoritmusok optimalizációs képessége - például az intelligens hálózatok és a szoftveres energiamenedzsement révén. Bizakodásra adhat okot, hogy az MI-szektor jelenleg egy olyan fázisban van, amelyben a hangsúly sokkal inkább a generált tartalmak minőségére, (vagyis az ügyfélszerzésre) és kevésbé az energiahatékonysági szempontokra helyeződik. A technológia érésével azonban ezen a téren is fordulat várható. Ennek egyik első jele, hogy a chipgyártók már most is nehezen tudják kielégíteni az MI-használattal megnőtt keresleti igényt, amely arra kényszerítheti az MI-cégeket, hogy hatékonyabban használják ki a meglévő kapacitásaikat.

