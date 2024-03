Nagy meglepetésekkel és hatalmas kedvezményekkel indult a lakásbiztosítási kampány

10, 50, de akár 60 százalékos díjkedvezménnyel nyitott a lakásbiztosítási kampány a hazai biztosítóknál az online alkuszoktól származó adatok szerint, így alig akad olyan ügyfél, aki ne találhatna jobb, olcsóbb biztosítást magának. Az insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint a KÖBE, az Alfa és a Generali biztosítóknál kötötték az összes új szerződés 52 százalékát, a Biztosítási Elemző Központ szerint a legtöbben a K&H, az Alfa, a KöBE, a Groupama és Generali lakásbiztosítási ajánlatait választják.

60%-os díjkedvezmény is előfordul

A díjösszehasonlító oldalakat tesztelő Biztosítási Elemző Központ (BEK) számításai szerint a biztosítót váltó ügyfelek becsült átlagos megtakarítása az alkuszi oldalakon mintegy 25 ezer forint szerződésenként, a vasárnap estig kezdeményezett több ezer szerződés alapján. Az első pár nap adatai alapján kijelenthető, alig akad olyan ügyfél, aki ne találhatna jobb, olcsóbb biztosítást magának.

Míg a biztosítók többek között 10, 50, sőt 60 százalékos (!) díjkedvezményekkel, a kártérítés felső határának ingyenes emelésével és ajándék asszisztencia szolgáltatásokkal, addig az alkuszok autó-, készpénz és luxusutazás nyeremények sorsolásával igyekeznek az ügyfeleket rávenni a kalkulációra. Külön érdekesség, hogy a Minősített Fogyasztóbarát lakásbiztosítási termékek (MFO-k) esetében is megjelentek több hónapos díjat elengedő akciós ajánlatok is. Az MFO lakásbiztosításokra is, mely termékek az eddig eladott szerződések több mint 15 százalékát teszik ki, ami jelentős előrelépés a termékcsoportot érintő korábbi adatokhoz képest.

A hazai összehasonlító portálok március 1-vel - egy kivételével - rendben el is indultak, de míg az Insura és a CLB, illetve a Bank360 is sikeresen indította el a kampányra optimalizált folyamatait, addig a piacvezető Netrisk esetében komoly probléma lépett fel a BEK közleménye szerint. Esetükben a - korábban több csatornán is beígért, új - kampányos lakásmodul indítása úgy tűnik, napokkal elcsúszik. Vasárnap estig még nem sikerült ugyanis annak elindítása.

Ami az ügyfelek által választott biztosítókat illeti, a BEK adatai szerint

a legtöbben a K&H, az Alfa, a KöBE, a Groupama és Generali lakásbiztosítási ajánlatait választják, míg a felmondások tekintetében az Alfa a Groupama, a Generali és az Allianz áll az élen.

Az ügyfelek által választott, legnépszerűbb kiegészítő biztosítások között a baleset- és üvegbiztosításokat, valamint az okmányok és bankkártya elvesztése biztosításokat találjuk.

Egy alkusz tapasztalatai

Az eddig megrendelt szerződések

átlagdíja 35400 forint volt, ami 27 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly közvetített szerződések 48700 forintos átlagos éves díja

– állapította meg az Insura.hu. A lakásbiztosítási kampány első három napjának adatai szerint viszonylag koncentrált a verseny az új lakásbiztosítási szerződésekért. A piacon 14 biztosító kínál lakásbiztosítási termékeket, a kampányban eddig közülük három: a KÖBE, az Alfa (korábbi Aegon) és a Generali biztosítók szerezték meg a szerződések 52 százalékát az Insuránál. Sorrendben őket a Gránit (korábbi Wáberer) és a Groupama követi.

Ingatlantípusok szerint az ikerházakra és a családi házakra egyaránt 42 ezer forint körüli összegű éves díjon szerződtek az ügyfelek, miközben a társasházak lakásainak átlagdíja 22 ezer forint, a nyaralóké pedig 25 ezer forint volt. A kampány első napjaiban közvetített szerződéseknek 38 százaléka az MNB standard követelményeinek megfelelő minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO-k) közül került ki, ami e biztosítástípus előretörését jelzi.

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint az a jelenség, hogy az ügyfelek egy kedvezőbb ajánlat hatására ugyanannál a biztosítónál kötik újra a szerződésüket, egyelőre nem túl gyakori, az Insura által közvetített szerződések mindössze 14 százaléka tartozik ebbe a körbe. Az összes piaci kötés között ez az arány magasabb lehet, hiszen a biztosító az új ajánlatukkal közvetlenül épp a már meglévő ügyfeleiket tudják a korábbinál csábítóbb ajánlataikkal megszólítani.

Az első napokban az ügyfelek többsége egyelőre csak tájékozódik, átlagosan minden tizedik tarifálásból született szerződés. Jól érzékelhető a díjkedvezmények iránti érdeklődés. Ennek is tulajdonítható, hogy a nagyobb díjkedvezményt kínáló éves fizetési gyakoriságot választotta az ügyfelek 52 százaléka. Szintén

a kedvezmény miatt morzsolódott tovább a csekkes fizetést választók aránya, ami immár alig éri el a 15 százalékot.

Néhány százaléknyi engedmény fejében immár 88 százaléknyian vállalták a biztosítóval való kapcsolattartásra az elektronikus kommunikációs csatornákat.

Címlapkép forrása: Getty Images