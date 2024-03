Kik fizetik meg a méregdrága a kakaót? Például a csokoládévásárlók

Portfolio 2024. március 05. 19:01

Az elmúlt hónapokban többször is beszámoltunk arról, hogy a kakaó ára rekordmagasságba emelkedett. Ha eddig voltak is kétségeink afelől, hogy a csokoládégyártók lenyelik-e az áremelkedést, vagy áthárítják, most már nem kell találgatnunk: a világ egyik vezető csokigyártójának, a Lindtnek a bevétele és a profitja is nagyot emelkedett, nagyrészt azért, mert áthárították az alapanyagok áremelkedésének nagy részét.