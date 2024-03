Tovább száguld a magyar tőzsde új sztárja - Még nem késő beszállni?

A Concorde pénteki elemzését követően nagyot ralizott hétfőn az Autowallis, az emelkedés pedig kedden is folytatódik. A részvény iránti megnövekedett befektetői érdeklődést a forgalmi adatok is jól szemléltetik, hiszen zsinórban második napja az AutoWallis a legforgalmasabb papír az OTP mögött a BÉT-en. Éppen ezért megnéztük, hogy meddig emelkedhet még a papír, valamint azt is megnéztük, hogy a mostani emelkedést követően olcsó vagy drága-e a papír.