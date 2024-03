Egyedi magyar fejlesztés - Így néz ki a palackvisszaváltó furgon

Bemutatta a MOHU a járműbe szerelt mobil visszaváltó automatát. Az országos visszaváltási rendszer részeként, a palackvisszaváltó automatákkal nem rendelkező kisboltok kézi visszaváltással tudják biztosítani a vásárlóknak egy applikáción keresztül, hogy megkaphassák a visszavitt palackok díját. A REpont rendszerhez kézi visszaváltóként csatlakozó kisboltok, valamint a HORECA szektor – hotelek, éttermek, vendéglátóipar - összegyűjtik a palackokat, dobozokat, üvegeket, majd egy bizonyos mennyiség után a Returmatic cég által kifejlesztett mobil visszaváltó automata “házhoz megy”, és az italcsomagolásokat rögtön azonosítja, elszámolja a kiskereskedőknek, majd összetömöríti.

Az egyszerhasználatos műanyag, fém és üveg italcsomagolások többsége idén visszaválthatóvá válik. A vásárlók az úgynevezett REpontokon válthatják majd vissza ezeket a csomagolásokat: a nagyobb üzletekben automaták segítségével, a kisebb boltokban pedig kézi visszaváltással. A rendszer célja, hogy támogassa az európai uniós célokat, miszerint 2040-re 65%-ra kell növelni a hulladék újrahasznosítását a jelenlegi 32%-ról.

Hogy működik a kézi visszaváltás?

Azokban a jellemzően kisebb boltokban, ahol a visszaváltási díjas palackok, üvegek, alumínimum dobozok számára helyhiány miatt nincs telepített visszaváltó automata, kézi visszaváltást alkalmazhatnak a kereskedők. A folyamata során a vásárló visszaviszi a boltba az italcsomagolást, a kereskedő pedig egy okostelefonos alkalmazás segítségével beolvassa a visszaváltott palackok és dobozok vonalkódját, majd visszaváltja azokat, a vásárló pedig visszakapja a készpénzt, vagy levásárolhatja a boltban a csomagolásért járó 50 forintot.

Az azonosított csomagolóanyagokat ezután rövid időre a kereskedő tárolja - fontos, hogy sértetlen állapotban. Amikor a visszaváltott italcsomagolások száma eléri a megfelelő mennyiséget - 900 italcsomagolás esetén már jelzést kap a visszagyűjtő, 1000 csomagolás felett pedig már minden esetben megszervezik a visszagyűjtést -, a rendszer erről automatikusan értesül, és másnapra, vagy legkésőbb harmadnapra menetrendbe tervezi az üzletet, egyben a kereskedőt értesíti a jármű érkezésének várható időpontjáról. A csomagolások tárolásának helyigénye így nem vesz el nagyobb teret az üzlettől, egy nagyobb háztartási hűtő helyéhez hasonlítható.

A palackokat visszaváltó mobil automata. Kép forrása: Portfolio

Az üres és ép palackokat a teherautó sofőrje dobálja az autóba, ami azonosítja, számlálja és össze is zúzza azokat. Ezután a MOHU egy mobil applikáció segítségével a palackok utáni visszaváltási díjat azonnal megtéríti a kézi REpont partner részére. Azokat a palackokat a kereskedő visszakapja, amelyek esetleg még folyadékot tartalmaztak, vagy sérültek, ezért a rendszer nem vette vissza őket, ezzel is segítve a tapasztalatgyűjtést. A gyors és praktikus megoldás magyar innováció, amit a Returmatic Solutions Zrt. fejlesztett ki. A kereskedők – havi elszámolásban – csomagolásdarabonként ezen felül kezelési díjat is kapnak a MOHU-tól.

A Returmatic Solutions Zrt. és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. együttműködése keretében,

a tervek szerint 83 darab mobilautomata jármű végzi majd a visszagyűjtést az ország 7 regionális telephelyéről.

A mobil visszaváltó automatában kifejlesztett megoldás az aludobozok méretét tizedére, a PET-palackokét pedig negyedére csökkenti. Ezzel az energiafelhasználásban, a logisztikai költségekben, valamint a széndioxid-kibocsátásban is megtakarítást biztosít, felére csökkenti a begyűjtés karbonlábnyomát. A rendszer másodpercenként egy csomagolást képes feldolgozni, a tömöríthető műanyag és fém anyagokat pedig ömlesztve lehet a járműbe helyezni, vagyis a kereskedőknek egyrészt nem kell egyesével behelyezni az autóba a palackokat, másrészt nem szükséges szelektíven (alumínium és PET-palack) visszagyűjteni ezeket, az átválogatást majd később a hulladékkezelés során elvégzik. A fehér és színes üvegeket is lehet egyben tárolni. A speciális jármű mintegy 14 ezer darab tömörített italcsomagolást tud egyszerre szállítani (amelyből 1100-1200 darab az üveg), így egy körben nagyjából 14 helyszínről képes visszagyűjteni.

