Megtudtuk: preferencialistát készít a kormány a zöld energia további növekedésének támogatására

Váratlanul nagy, 10 GW feletti, megújuló energiás beruházási terv ömlött be a második közzétételi eljárásban, ami legalább egy új preferencialista kidolgozására készteti az Energiaügyi Minisztériumot azért, hogy a zöld energia további terjedését segíteni tudja – tudta meg a Portfolio. A preferencialista élén a szélenergia kapacitások és az zöldenergiatárolás terjedése állnak azért, hogy a meglévő hálózati csatlakozási pontok, illetve a kiadott csatlakozási engedélyek kapacitását minél jobban ki lehessen használni; és ennek elősegítése érdekében egy új térkép is készül a befektetőknek. Úgy tudjuk, hogy a fenti célok érdekében a kormány módosítani fogja a közzétételi eljárásokra, illetve a biztosítéknyújtási rendszerre vonatkozó szabályokat, és végül a Nemzeti Energia és Klímaterv szakmai tartalma és tervezési időhorizontja alapján kerülhetnek elbírálásra a beadott csatlakozási igények.

Óriási érdeklődés jelentkezett a második eljárás során

A Portfolio megbízható információi szerint az elmúlt hetekben legbonyolított második közzétételi eljárásban váratlanul nagy igény mutatkozott a befektetők részéről további megújuló energiás kapacitások telepítésére Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy

mintegy 5 GW naperőművi, közel 2,6 GW szélerőművi, illetve 2,5 GW energiatároló kapacitás telepítésével kapcsolatos szándékot jeleztek a befektetők, amelyek óriási számok.

A fenti értékek főleg annak tükrében óriásiak, hogy a legfrissebb információink szerint a naperőművi beépített kapacitások immár 6,1 GW közelében járnak (ebben 0,26 GW ipari visszwattos erőművi kapacitás is benne van), a szeles kapacitások sok éve 0,3 GW körül stagnálnak, míg az zöldenergiatárolóké egyelőre csupán 0,02 GW-ot tesz ki. Ezek és az egyéb beépített megújuló kapacitások (víz, biomassza) pedig azt jelentik, hogy már most 50% körüli a megújuló energiás kapacitások aránya az összes erőművi beépített kapacitáson belül, és ez növekedne tovább radikálisan.

A második közzétételi eljárás eredményei abból a megközelítésből is óriásiak, hogy a magyarországi áramfogyasztási igény egy-egy időpillanatban jellemzően 4,5-6,5 GW között ingadozik, így tehát már mostanában is számos alkalommal előfordul az, hogy az éppen aktuális áramfogyasztási igényt a napalapú áramtermelési kapacitások döntő részben képesek lefedni. Ezt emeli olykor 100% fölé a Paksi Atomerőmű négy blokkjának termelése, így a napsütéses órákban egyre gyakoribbá válik, hogy nettó áramexportot képes lebonyolítani az ország (ez vasárnap és hétfőn is megtörtént a déli órákban), amely mellett a magyar áramtőzsdén (HUPX) a napközbeni órákban nagyon mélyre (mint például vasárnap 45 EUR/MWh-ra), olykor negatív tartományba is csökkennek az órás áramárak. Tavaly 96 olyan órás időszak volt, amikor nulla, vagy negatív volt a másnapi órás ár a HUPX-en,

ami a már meglévő naperőművek piaci alapú árbevétel szerzési képességét, és így a megtérülését drasztikusan rontja.

A rekordszámú érdeklődés abból a szempontból is meglepő, hogy új csatlakozási pont kiépítése esetén legalább ötéves időtávval kell számolniuk a beruházóknak (az első közzétételi eljáráson 2028. évi csatlakozási jogosultságok kerültek kiadásra), míg a gyors projektfejlesztéseket sokkal inkább szolgálja egy meglévő hálózatcsatlakozási jogosultság átalakítása, mint új jogosultság megszerzése.

Ez így együtt egyszerűen túl sok

Nemcsak a fentiek fontos szempontok, hanem az is, hogy jelenleg mintegy 4 GW-nyi ipari méretű naperőműnek van kiadott csatlakozási engedélye 2021 előttről, és ezen felül további közel 1,6 GW-nyi csatlakozási engedélyhez jutottak a befektetők az első közzétételi eljárásban. Emellett jó eséllyel várható még a háztartási méretű kiserőművi szegmensben (HMKE) is további kapacitásbővülés a tavaly szeptember 7. előtti igénybejelentések, valamint a most januárban elrajtolt lakossági napelemes és energiatárolós pályázat nyomán is.

Magyarul: a már jelenleg is 6,4 GW-nyi naperőművi, illetve egyéb megújuló kapacitáson felül további legalább 5,5-6 GW-nyi megújuló kapacitás nagy valószínűséggel felcsatlakozik a hálózatra a következő években, és ezt fokozná tovább a második közzétételi eljárásban beömlött további 5 GW nap, 2,6 GW szél, és 2,5 GW energiatároló kapacitás.

Mindeközben soha nem látott mértékű hálózati beruházásokat valósítanak meg az elosztó társaságok és a MAVIR. Míg 2022-ben 70 milliárd forint beruházást eszközöltek, addig 2023 óta évi legalább 130 milliárd forintos beruházási programot hajtanak végre a nagyobb termelői és felhasználói csatlakozási pontok kiépítése vagy éppen a kisfeszültségű körzetzárolások feloldása érdekében. A beérkezett igények kielégítése érdekében 2028 után még fokozottabb tempóban, összesen további 1000 milliárd forintos hálózatfejlesztésnek kellene megvalósulnia.

Ez azt jelenti, hogy a bődületesen nagy, akár 20 GW feletti összes megújuló kapacitás állna szemben azzal, hogy a napi jellemző fogyasztási igény a mostani 6 GW körülről 8 GW körülre emelkedhet 2030-ra. Ráadásul nagyon fontos, hogy a tavaly ősszel felülvizsgált, véglegesítés előtt álló magyar Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) is "csak" 12 GW naperőművi kapacitást vázolt 2030-ig, amelynek megvalósulása már most nagy eséllyel kijelenthető. Emellett a NEKT 2030-ra 1 GW szeles kapacitást, illetve szintén 1 GW energiatároló kapacitást vázolt, miközben a mostani közzétételi eljárásban rendre 2,6, illetve 2,5 GW telepítési igény érkezett.

A fentiek alapján könnyen belátható, hogy

egyszerűen túl sok lenne az összes fenti megújuló termelő, illetve energiatároló kapacitás létrejötte a várható magyarországi áramigényhez képest, ami közben rendkívül sok további hálózatfejlesztési erőforrást is igényelne.

Éppen ezek késztetik az Energiaügyi Minisztériumot arra, hogy egy új preferencialista szerint támogassa tovább a megújuló kapacitások hálózati integrációját ahelyett, hogy 2040-2045 körüli csatlakozási lehetőségeket kínáljon fel, vagy a teljes második közzétételi eljárást törölje eredményhirdetés nélkül. A készülő változásra már Orbán Viktor kormányfő évértékelő beszédének egyik mondata is utalt, miszerint ahogy megírtuk:

Naperőmű-fejlesztési programunk úgy vágtat, hogy időnként egy megbokrosodott lóra emlékeztet, lassan nekünk kell visszafognunk és megzaboláznunk.

Új preferencialista születik

Az új minisztériumi lista egyik fő rendezőelve az lehet, hogy a szükségszerűen adott helyhez kötött igényeket (szélenergia) valamilyen tervezhető időtávon új csatlakozási pontok kiépítésével támogassa, viszont azon túl a már meglévő hálózati csatlakozási pontok kapacitását minél jobban használják ki a befektetők,

és ugyanerre törekedjenek majd a továbbiakban létesülő hálózati csatlakozások terén is (a már kiadott 4 GW naperőművi, illetve további 1,6 GW összes megújuló energiás kapacitás létrejötte során). Ez egyúttal teljesen összhangban van azzal az üzenettel is, amit Juhász Edit, az Energiahivatal elnöke fogalmazott meg a Portfolio-nak minap adott exkluzív interjúban, miszerint nem lehet teleépíteni vezetékekkel az országot.

Ez azt jelenti, hogy ha például egy hálózati csatlakozási ponton 10 MW az engedélyezett betáplálási kapacitás, de ott egy naperőmű ezt jellemzően éves átlagban csak 15%-ban használja ki (este és éjjel nem süt a nap, illetve az őszi-téli időszakban is kevesebbet), akkor emellé olyan további erőművi technológiák csatlakozzanak, hogy a meglévő 10 MW-os kapacitás kihasználását minél jobban közelítsék a 100%-hoz.

Ez nyilván elsődlegesen a szeles kapacitásoknak jöhet kapóra,

hiszen számos alkalommal eltérő időszakban fúj a szél, mint süt a nap (ha pedig egyszerre történne a két technológiából a hálózati betáplálás, akkor a rendszer úgyis leszabályoz a 10 MW-os korlátnál). Emellett az időjárásfüggő jelleg miatt nyilván kapóra jön a lehetőség az energiatárolóknak is (akkumulátor, egyéb energiatárolási technológia), de akár a kisebb gázmotoros projekteknek is.

Azért, hogy a már meglévő hálózati csatlakozási pontok mögé több eltérő profilú termelő társulhasson, a kiadott csatlakozási engedélyek műszaki jellemzőit minél jobban át lehessen látni, illetve azért, hogy a futó projektek/megszerzett jogok piaci adásvételét minél inkább elősegítse a tárca, egy olyan oldalt hoz majd létre, amelyen térképen lehet majd látni a helyzetet. Ezzel párhuzamosan információink szerint változni fognak a közzétételi eljárással (nem lesznek a továbbiakban hathavonta ilyen eljárások) és a biztosítéknyújtással kapcsolatos jogszabályok is.

A fentiekből következik, hogy

a második közzétételi eljárásban valószínűleg nem minden igénybejelentő kaphat műszaki-gazdasági tájékoztatót, a lokációfüggő szelesek jobb eséllyel számolhatnak mint a már terven felüli napenergiás, vagy meglévő csatlakozási ponthoz társulni tudó zöldenergiatároló projektek.

Utóbbiaknál a fókusz egyrészt a nagy ipari akkumulátoros projekteken, illetve a nagy alállomások környéki projekteken lesz, de az is szempont, hogy az országban sok helyen sok kis energiatároló is létesüljön. Ennek egyik lábaként a tárca azon is gondolkodik, hogy lesz majd egy új pályázat azon lakossági napelemes háztartásoknak, amelyek az éves szaldó rendszerből fokozatosan (10 évvel az üzembe helyezés után) átkerülnek a havi bruttó elszámolási rendszerbe (ez idén januártól közel 5 ezer kiserőművet érintett, és idén hasonló számú átsorolásra kerül sor), hogy az ő saját fogyasztásukat is minél jobban le lehessen fedni helyben megtermelt zöld energiával.

Emellett az új preferencialista tudomásunk szerint megengedi majd azt is, hogy azok a projektek (összesen 140 MW kapacitás), amelyek az első közzétételi eljárásban csatlakozási jogot szereztek, de még nem csatlakoztak, vagy a biztosítéknyújtás terén volt problémájuk, ők csatlakozhassanak a rendszerhez.

A fentiekből összességében jól látszik, hogy a második közzétételi eljárás váratlanul nagy eredményei egy teljesen új helyzetet eredményeztek, amely tudomásunk szerint egy új preferencialistához vezet azért, hogy a zöld energia terjedése a továbbiakban is megvalósulhasson túlzott mértékű hálózatfejlesztés, illetve abból adódó társadalmi költségek nélkül.

Címlapkép forrása: Getty Images