Nagyon bejött az AI az egyik magyar fintechnek, így néz ki a recept

AI-megoldással építi bizniszét a magyar alapítású brókerválasztó oldal, a BrokerChooser. A tavaly elindult mesterséges intelligencia projekt a fintech társaság saját bevallása szerint a bevételeik növekedésének motorja volt: egy AI-megoldás segítségével ma már 65 nyelven jelennek meg tartalmaikkal, ez pedig jelentősen növelte a célközönségüket. Az innovációs kalandok néha zsákutcába vezetnek, de az AI-t nem nézegetni kell, hanem el kell indulni a rögös úton. Bedő Tibor alapító-vezérigazgatóval és Sallai Linda stratégiai tanácsadóval beszélgettünk minderről.

A BrokerChooser sztori

A BrokerChooser magyar gyökerű startupot 2016-ban alapította Bedő Tibor (CEO) és Korpos Gergely (CPO), azzal a céllal, hogy a felhasználóiknak segítsenek az online brókerválasztásban. Hét ország szabályozó hatóságával folytatott egyeztetések után végül 2017-ben Máltán, a helyi fintech hubban szereztek működési engedélyt, ide helyezték át a székhelyüket.

A társaság ma már globális fókusszal működik: az elmúlt hat hónapban közel 860 ezer felhasználónak segítettek a brókerválasztásban, havi szinten néhány százezer oldallátogatóval rendelkeznek. Az oldalra regisztrálóknak először meg kell adniuk a paramétereiket: mekkora összeget szeretnének befektetni, mibe szeretnék tenni, milyen a kockázatvállalási étvágyuk. Ezt követően pedig segítenek kiválasztani a megfelelő szolgáltatót.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kellett irányt váltanunk: globálisan hasonlítunk össze brókereket. A pénzügyi szektorban nehéz és drága ügyfelet szerezni, amikor küldünk egy ügyfelet egy brókerhez, akkor ezért fizetnek nekünk

– foglalja össze lapunknak a cég üzleti modelljét az egyik alapító és egyben a társaság CEO-ja, Bedő Tibor.

Nem minden brókerrel állnak szerződésben, olyan szolgáltatókat is ajánlanak, akiktől nem kapnak ezért pénzt, saját elmondásuk szerint így tudják megőrizni a hitelességüket. Sőt, nemcsak ajánlják a megbízható brókereket, hanem felhívják a figyelmet a csalókra, simlis cégekre.

2019-ben lettek először nyereségesek, majd a Covid-járvány okozta digitalizációs boom és a Gamestop-őrület hátán jelentős volumennövekedést tapasztaltak, ami a bevételeiket is megdobta. Ezt követően jött egy kis visszaesés, amit azonban a felívelő időszakban felhalmozott tartalékokkal problémamentesen át tudtak vészelni, tavaly pedig durván 50 százalékkal nőtt a bevételük. 2022 végén már újra nyereségesen működött a társaság. Jelenleg aktívan toboroznak friss munkaerőt, és többek között egy AI-megoldás segítségével építik az üzletet számos külföldi piacukon.

Többnyelvűsítés AI-jal

A BrokerChooser oldalára elsősorban a Google keresőjéből érkezik a forgalom, ezért nagyon fontos üzleti szempontból, hogy a találatok közül az oldalt hova rangsorolja a keresőmotor. A rangsorolást releváns tartalmakkal nagyban lehet támogatni, erre indítottak egy projektet, amelynek célja a tartalmak több nyelvre történő igényes lefordítása AI segítségével.

Az volt a kérdés, hogyan lehetne megsokszorozni a tartalmaink számát minél hatékonyabban, minél kevesebb emberi munkával, egyetlen gombnyomásra. Persze ezt a gombot el is kellett készíteni, és azóta is csiszolgatjuk, de elég gyorsan elkészült. Az ötlettől számítva három hónap eltelte után már 34 nyelvre tudtuk lefordítani a tartalmakat, mostanra 65 nyelven készülnek így tartalmaink. A lefordított tartalmak között már vannak nem latinbetűs nyelvű anyagok is.

- mondja Sallai Linda, a BrokerChooser stratégiai tanácsadója.

Ami pedig talán a legfontosabb, hogy

a megoldás jelentős bevétel-termelő képességgel rendelkezik, a társaságnál a növekedés egyik fő motorját ez jelentette tavaly.

A társaság az AI megoldást nem klasszikus értelemben vett új piacra lépésre használja, hiszen angolul már eddig is elérhető volt ezeken a piacokon. Például meg tudták mondani, hogy Indonéziában a helyi brókerekből kit ajánlanak egy-egy felhasználónak. Az újdonság itt az, hogy a saját nyelvükön is elérhetővé vált az oldal.

A mi célközönségünk nagyjából 30%-a mondjuk teljesen komfortos az angollal, de a kétharmada még nem, nekik tudtunk segíteni. Gyakorlatilag egy csapásra megdupláztuk a célközönségünket

- mondja Sallai Linda.

Hogyan vágjunk bele?

A többnyelvűsítő projekt elején két fő félelemmel néztek szembe, az egyik, hogy amit az AI eredményként kiad, az jó lesz-e, és hajlandóak-e vállalni ezt a kockázatot. Itt mi teszteket végeztünk, ellenőriztük a szövegeket, sőt, fordítóirodákat is megbíztunk az ellenőrzéssel.

A másik félelem pedig, hogy meg kellett húzni azokat a határokat, hogy mit adnak oda az AI-nak, vagyis mi az a belső érték, amit semmiképpen nem adnak át, és mik azok a tartalmak, amikkel lehet dolgozni. Mi rájöttünk, hogy mivel az oldalunk publikus, valószínűleg azokat a tartalmakat, amiket le akarunk fordítani, az AI már rég feldolgozta, így el tudtuk engedni ezt a fajta félelmet is.

A többnyelvűsítési projektet egy ötfős csapat vitte végig, fontos tapasztalat volt, hogy ezekhez a fejlesztésekhez nem kell feltétlenül 50 fős teameket toborozni.

Nem minden AI-projekt lesz sikeres

Bedő Tibor szerint az innováció bukásokkal is jár, ezt nem lehet elkerülni. A kevésbé jól elsült AI-projekt arról szólt náluk, hogy megpróbáltak létrehozni egy olyan ChatGPT felületet az oldalon, amely kérdésekre válaszolva segít az ügyfélnek. Nagyon hamar létre tudtak hozni egy olyan modellt, amely szignifikánsan jobb válaszokat adott a brókerválasztásnál felmerülő kérdésekre, mint egy GPT4-es modell.

Célra törő, kevésbé hallucinál, elmondja a helyes adatot, nem ad befektetési tanácsot. A probléma az, hogy senki nem használja

mondja Bedő Tibor.

Később kvalitatív kutatást végeztek, és kiderült, hogy a felhasználók azt hitték, hogy ez egy klasszikus, „régi vágású” chatbot, ami általában se nem hasznos, se nem pontos válaszokat tud adni. Ugyanakkor a BrokerChoosernél folytatják a kísérletezést az AI-megoldásokkal, és tovább csiszolgatják ezt a megoldást is.

