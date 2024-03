Olcsóbbak lettek a használt autók Európában

MTI 2024. március 06. 19:21

Továbbra is leggyakrabban német modelleket hoznak be Magyarországra a használt járművekre specializált importőrök, akiket az is befolyásol, hogy a nyugat-európai piacokon nagyobb a kínálat - mondta a Das Weltautó kereskedő cég az MTI-nek.