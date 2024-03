Túlzásba vitték az éjszakai életet a spanyolok? Parázs vita robbant ki Madridban

Veszélyeztetheti a mentális egészséget, ha a spanyol vendéglátásban este 10 óra után is dolgoznak – jelentette ki Yolanda Díaz, Spanyolország baloldali munkaügyi minisztere. Az ellenzéki politikusok és az üzleti, turisztikai szövetségek hangos felhördüléssel reagáltak szavaira.

A pezsgő spanyol éjszakai életről és az ennek fenntartásához szükséges hosszú munkaidőről szóló vita hétfőn került újra reflektorfénybe a brit The Guardian cikke szerint, miután Díaz kijelentette: a spanyol éttermi kultúra nem áll összhangban Európa többi részének szokásaival.

Egy olyan ország, ahol az éttermek hajnali egy órakor is nyitva vannak, nem működik észszerűen – mondta, a nyitvatartási idő további meghosszabbítására irányuló szándékokat pedig őrültségnek nevezte.

Az ellenzéki Néppárt és az üzleti szövetségek gyorsan reagáltak. Isabel Díaz Ayuso, Madrid regionális elnöke azzal vádolta a kormányt, hogy azt akarja, hogy az emberek "unatkozzanak és otthon legyenek". Szerinte "Spanyolországban a legjobb az éjszakai élet a világon, az utcák tele vannak élettel és szabadsággal. És ez munkahelyeket is biztosít". Ő annak idején ahhoz is ragaszkodott, hogy a madridi bárok és éttermek a járvány idején is nyitva maradjanak.

Spanyolországban régóta vita zajlik a fárasztó, akár 11 órás munkanapról, ami különösen a vendéglátást sújtja. Maga a Néppárt is ígéretet tett arra még 2016-ban, hogy elrövidíti ezt, és a munka-magánélet egyensúly javításának fog dolgozni, ehhez képest a kormány kijelentéseit most hangos kritikával fogadták a politikusai.

