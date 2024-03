Venni kell az Opus Global részvényeit az MBH Bank elemzője szerint

Vételre ajánlja az Opus Global részvényeit az MBH Bank elemzője, 519 forintos célárral, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest közel 30 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Az elemzés kiemeli, hogy DCF-modell alapján az egyéves célár 519 forint, az ajánlás pedig vétel.

A vállalat értékét „sum of parts” elemzéssel határozták meg, vagyis az Opus Global által birtokolt vállalatok értékéből adódik az egyes iparágak fair értéke, és így a részvények célára. A modell 15 százalékos likviditási és holding diszkontot tartalmaz.

Az Opus Global alapvetően négy fő iparágat ölel fel: ipari termelés, mezőgazdaság és élelmiszeripar, turizmus és energetika. Mindegyik iparágnak megvan a maga sajátossága és a maga növekedési lehetősége, kilátása, így az elemzés ezeket külön tárgyalja. Az egyes iparágakban 2-3 fontosabb vállalat azonosítható, amelyek az adott szegmens árbevételének és eredményének döntő többségét (+90%) adja.

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

Mezőgazdaság és élelmiszeripar iparágában a Kall Ingredients és a Viresol jelenti a fő bevétel és eredményforrást. Az iparág harmadik, de eredménytermelő szempontból nem szignifikáns tagja a Csabatáj, amely azonban 2024 nyár végétől kikerül a vállalati portfólióból.

A vállalatok gyártási folyamata viszonylag rugalmas, azaz a termékmix az adott piaci környezettől függően változtatható. A két vállalat fő piaca Európa, a legutóbbi gyorsjelentés szerint (2023. harmadik negyedév) innen származik a bevétel 79%-a, ebben a trendben a jövőben sem vár jelentős változást az elemző.

Mind a Viresol, mind a Kall Ingredients viszonylag új vállalatnak mondható, ezért is aposztrofálják Kelet-Közép Európa legmodernebb gyárainak. Ez azonban azt is jelenti, hogy a beruházások jelentős hitellel valósultak meg, amelyek nagy hatással vannak a tőkeszerkezetre. A külső források aránya jelenleg kb. 90% és így a pénzügyi kiadások, a jövőbeli hitel refinanszírozások alakulása kockázatot is jelenthet. A külső, olcsóbb forrás arányának csökkenése a későbbiekben jelentősen módosíthatja a diszkontfaktort és így az iparág vállalatainak fair értékét is. Ezek alapján a cég jelenleg magas tőkeáttétellel működik.

A 2021-22-es években szembesülhettünk azzal, hogy fenti vállalatok anyagköltéségeit döntő részben, kb. 70-80%-ban kitevő alapanyagok, úgy, mint a búza, kukorica, gáz és villamosenergia ára jelentős emelkedésen ment keresztül és emellett kimagasló volatilitás jellemezte. Amennyiben nem következik be hasonló sokk a fenti költségtételekben és azok jegyzései normalizálódnak (búza, kukorica, gáz és villamosenergia), a cégek költségszerkezete és bevétele is változhat. Nehezítő körülmény az utóbbi években a rossz termésátlag, a régió termelési mennyiségének volatilitása, amely részben például az időjárás viszontagságaira is visszavezethető.

A ma ismert iparági elemzések szerint az európai nem ciklikus fogyasztási cikkek várható átlagos növekedési üteme 2024 és 2028 között kb. 3-4% lehet, amely trend alapjában meghatározza a mezőgazdasági és élelmiszeripari iparág hosszútávú növekedési ütemét és várható lehetőségeit. Az elemző feltételezése szerint az iparág jövedelmezősége folyamatosan javul, így az vizsgált időszak végére a működési marzs elérheti a 15%-ot, amely akkor már alacsonyabb beruházási igénnyel fog párosulni.

Turizmus

A turizmus szegmensben a Hunguest Hotels adja az eredmény döntő hányadát, kisebb részét pedig a balatoni kempingek. A Hunguest Hotelnél az elmúlt években stratégiai váltás ment végbe, a korábban három csillagos vagy az alatti hotelek átlagosan 4 csillagossá épülnek (épültek) át. A turizmust jelentősen megtépázta a Covid-19 pandémia, amely során szinte az összes hazai szálloda bezárt vagy jelentősen csökkentett kapacitással működött. Nem kis erőfeszítésbe telt, hogy a hazai szolgáltatók túléljék ezt az időszakot, de ahol volt tartalék, ott gyorsan elkezdődtek a renoválások. Így történt a Hunguest Hotels esetében is. A menedzsment várakozása szerint 2025 az első olyan év, amikor már minden szálloda megújultan várja a vendégeket. A magasabb pozícionáltság az elemző szerint magasabb árazást és így magasabb marzsokat is jelenthet.

A menedzsmenti további tervei között szerepel, hogy a Hunguest Hotels ne csak saját tulajdonú szállodákat üzemeltessen, hanem olyat is, amely esetében az ingatlannak nem tulajdonosa. Ez egy magasabb marzsú üzlet lehet, mivel nem kell az ingatlanok folyamatos állagmegóvására, felújítására és finanszírozására figyelmet fordítani. Jelenleg a szállodák kevesebb, mint 10%-a működik ilyen konstrukcióban, de az elemző valószínűsíti, hogy látható hatékonyságjavulás is megvalósítható ezzel a működési formával.

Energetika

Az energetika üzletágat lényegében az Opus Tigáz és az Opus Titász jelenti. A két vállalat működése között (például régiós lefedettséget figyelembe véve) van átfedés, így a működtetés bizonyos feladatainak összevonása (például: call center/ ügyfélszolgálat, karbantartás, raktározás stb.) szinergiákat, költséghatékonyságot jelenthet.

Az elemző azzal számol, hogy az előttünk álló zöld átállás miatt, amely során nagy valószínűséggel a jövőben még több villamosenergiára lesz szükségünk, mind lakossági, mind vállalati szinten, valamint a kelet-magyarországi iparfejlesztési volumenek (például BMW gyár) során jelentős beruházásokat szükséges eszközölni.

Az elmúlt időszak energiakáosza az elosztó vállalatokat is elérte. Bár jó eséllyel mondhatjuk, hogy magunk mögött tudhatjuk a turbulens időszakot, kizárni egy jövőbeli, hasonló eseménysorozatot mégsem lehet. Ez jelentős kockázatot hordoz az értékelés során. Az energiakáosz évei ma (2023-ban) még részben éreztetik hatásukat, például a tarfiaszabályozás utólag követi (kb. egy év késéssel) a piaci eseményeket, amelynek alapvetően, egy alacsony volatilitású piacon nincs komoly hatása, de turbulens időszakban átmenetileg veszteséget okozhat az elosztó cégek gazdálkodásában.

A megemelkedett energiaárak mind a gázelosztóra, mind a villamosenergia-elosztóra hatással vannak. Előbbi esetében a mérési különbözet, utóbbi esetében a hálózati veszteség miatt az energiát a piacról kell beszerezni. Ez mindkét társaság esetében az anyagköltség sort terheli és ez a sor a legjelentősebb költségtétel a cégek működésében.

A két vállalat működési formája természetes monopólium, azaz működési területén versenytársa nincs. A társaságoknál a bevételt egyrészt az elosztási tevékenységhez kapcsolódó rendszerhasználati díj jelenti, amely hatóságilag szabályozott és az energiapiaci folyamatokat utólag követi. Másrészt pedig az árbevétel része a versenypiaci energiadíj, amely már a piaci folyamatokat tükrözi. Jelentős költségtétel a hálózati veszteség, melyet az elosztóknak fedezniük kell gáz és villamosenergia vásárlással.

Ipari termelés

Az ipari termelés szegmens két fő részre osztható: az építőipari és a nehézipari ágazatra. Az árbevétel és a profit jelentős részét az építőipari cégek adják. A nehézipari ágazat teljesítménye is stabilan emelkedő tendenciát mutat a modellben, a teljes ipari termelés szegmensben évek múlva sem valószínű, hogy szignifikáns súlya lesz a nehéziparnak. Az üzletág organikus növekedése korlátozott, gyorsabb bővülés abban az esetben lenne lehetséges, ha újabb társaságokat vásárol fel az Opus csoport, és akvizíció révén történne a növekedés.

A legtöbb tevékenységet a Mészáros és Mészáros Zrt. végzi, a társaság a közműépítés, vízépítés, környezetvédelem, atomenergia területén tevékenykedik. A vállalat 35 élő projekten dolgozik, a legutóbbi negyedéves gyorsjelentés alapán 2023-ban újabb projekteket nyert el a társaság.

Az építőipari ágazat társaságai projekt alapon végzik a tevékenységüket, és főként nagyberuházásokban vállalnak szerepet. A munkák olyan nagyprojektek, amelyekre nyílt közbeszerzési eljárásokon keresztül tudnak pályázni, ezért az egyik legfőbb kockázat, hogy az Európai Unió által támogatott, illetve az állam által kiírt és a hazai forrásból finanszírozott közbeszerzési beruházások kiírása milyen ütemben történik a következő évek során. Az ipari szegmens aggregált számainak alakulását az építőipar ágazatban látható folyamatok is meghatározzák. A hazai építőipar jelentősen visszaesett 2023 során, a kilátások továbbra sem stabilak, fordulópontot az uniós források felhasználásának megindulása hozhatja el.

A kockázatok

A kockázatokkal kapcsolatban az elemző kiemeli, hogy mivel számos iparágat ölel fel portfóliója, bizonyos feltételek mellett másfajta kockázati megközelítést igényel. Bár alapvetően a diverzifikáció lényege, hogy az egyedi kockázatokat „kiszűrje”, hogy azok kiegyenlítsék egymást, a piaci kockázatra ez sem válasz. Ezt láthattuk az elmúlt években, ahol a Covid-19 és az orosz-ukrán háború jelentősen érintette szinte az összes iparágat. Az elemző kiemeli az infláció és a kamatkörnyezet megváltozását, a komplex szabályozói környezetet, a feszes munkaerőpiacot, és a devizakockázatot is, mint általános kockázati tényezőket, azon felül, hogy az egyes szegmensekben az adott iparágra vonatkozó bizonytalansági tényezők azonosíthatók.

Az MBH Bank teljes elemzése itt olvasható.

Az MBH-n kívül az Equilor követi még az Opus Globalt, az Equilor elemzője utoljára decemberben publikált elemzést, amelyben 423 forintos célárat adott.

Az Opus Global árfolyama idén 4,7 százalékot emelkedett, a BUX index ugyanezen időtávon 8,8 százalékkal került feljebb.

