Meglepő számok jöttek a női és férfi vezetők bérkülönbségéről

A nagy és közepes kapitalizációjú fejlett piaci vállalatoknál az igazgatósági helyek 32,9%-át már nők töltik be – derül ki az MSCI friss jelentéséből . Annak ellenére, hogy az igazgatótanácsi szintű női képviselet terén általános előrelépés történt, a vezetői pozíciókban, beleértve az elnöki tisztséget, továbbra is a férfiak dominálnak. Érdekesség, hogy bár a nemek közötti aránytalanság a vezérigazgatói pozíciókban fennáll, az alapfizetések és a részvényjuttatások már kiegyenlítettek. Sőt, Új-Zélandon például a női vezérigazgatók átlagos összfizetése több mint kétszerese férfi társaikénak.

Még mindig nincs elég nő a vezető pozíciókban

Az MSCI Women on Boards friss tanulmánya szerint a női képviselet az igazgatótanácsokban 2023-ban valamennyi vizsgált index alkotóelemeiben növekedett, bár a növekedés üteme eltérő volt.

A nagy és közepes kapitalizációjú (MSCI ACWI index) fejlett piaci (DM) vállalatok még mindig az élen járnak, az igazgatósági helyek 32,9%-át nők töltik be, szemben a feltörekvő piaci (EM) hasonló méretű vállalatok 17,1%-ával.

Bár évről évre nő a női igazgatósági tagok száma, a növekedés a korábbi évekhez képest lelassult (2023-ban az MSCI ACWI index alkotóelemei között átlagosan 1,3%-os volt a növekedés, szemben a 2022-es 1,9%-kal).

Forrás: MSCI

Felfelé kúszik a nők aránya az igazgatótanácsban

2023 októberében az MSCI ACWI indexet alkotó vállalatok 41,2%-ában az igazgatótanácsi helyek legalább 30%-át nők töltötték be. Néhány európai fejlett piacon működő cég azonban már 40%-os igazgatótanácsi mandátumot határozott meg, míg az Európai Unió új célként elfogadta, hogy 2026 júniusára a nem ügyvezető igazgatói pozíciók 40%-át az alulreprezentált nemeknek kell betölteniük a vállalati igazgatótanácsokban.

A nők aránya az igazgatótanácsokban növekvő tendenciát mutat, mindeközben a kizárólag férfiakból álló igazgatótanácsok száma tovább csökkent mind a fejlett, mind a fejlődő piacokon.

Ugyanakkor az MSCI EM indexet alkotó vállalatoknak mindössze 14,5%-ában volt legalább 30%-ban nő az igazgatótanácsokban, és egy még kisebb csoportban (6%) volt legalább 40%. Az MSCI World Indexben a legalább 30%-os női igazgatósági tagsággal rendelkező vállalatok aránya magasabb, 65,8% volt, és az elmúlt három évben (2020. november 1. és 2023. október 31. között) 57,5%-uknak sikerült átlagosan legalább 30%-os női igazgatósági tagsági arányt megtartania.

A jelentés azonban felhívja a figyelmet, hogy a fenti kedvező arányszámok elrejthetik a női igazgatók magas fluktuációs arányát és a nők által betöltött igazgatósági helyek százalékos arányának csökkenő tendenciáját. Valójában a fejlett piaci nagy és közepes kapitalizációjú vállalatok kevesebb mint negyedének volt olyan igazgatósága, amelynek 30%-ot kitevő női igazgatósági tagja 2020. november 1-jén vagy azelőtt csatlakozott. Ez arra utalhat, hogy a női igazgatók körében magas a fluktuáció, a vállalatoknak többet kellene tenniük a női tehetségek megtartására.

Forrás: MSCI

Az egészségügy vezet, ha női vezetőkről van szó

Továbbra is az egészségügy az az ágazat, ahol a legmagasabb azon vállalatok aránya, amelyek igazgatótanácsaiban legalább 30%-ban képviseltetik magukat a nők - az egészségügyi vállalatok 53,2%-a elérte ezt a szintet.

Az információtechnológiai ágazat pedig továbbra is vezeti a kizárólag férfiakból álló igazgatótanácsokkal rendelkező vállalatok arányát, sőt, az előző évhez képest még nőtt is ez az érték.

Forrás: MSCI

A felsővezetői pozíciókban a férfiak dominálnak

Annak ellenére, hogy az igazgatótanácsi szintű női képviselet terén általános előrelépés történt, a vezetői pozíciókban, beleértve az elnöki tisztséget is, továbbra is a férfiak dominálnak. 2023-ban az MSCI ACWI indexet alkotó vállalatoknál az elnöki pozícióknak mindössze 9,1%-át töltötték be nők. Bár ez a szám még mindig nagyon alacsony, 2019 óta több mint kétszeresére nőtt.

A szabályozási fronton a kifejezetten a legfelsőbb vezetői pozíciókat célzó erőfeszítések nem annyira elterjedtek, de a tendenciák kezdenek ebbe az irányba haladni. Az új brit tőzsdei jegyzési szabályok például előírják, hogy legalább egy vezető tisztségviselői pozíciót, például az elnöki, vezérigazgatói, pénzügyi igazgatói vagy független vezető igazgatói pozíciót nőnek kell betöltenie a tőzsdére készülő vállalatnál.

Forrás: MSCI

A többi felsővezetői pozícióhoz hasonlóan a vezérigazgatói pozíciókban továbbra is a férfiak dominálnak. 2023 októberében az MSCI ACWI Index vállalatainak 6,5%-a volt női vezetésű, szemben az egy évvel korábbi 5,8%-kal. Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok jelentősen hozzájárultak ehhez a javuláshoz, a 2022-es 6,8%-ról 2023-ban 8,1%-ra emelkedett ott az arány. Az MSCI EM Index vállalatainál a női vezérigazgatók aránya csak 0,5%-kal nőtt az előző évhez képest, a 2022-es 5,7%-ról 2023-ban 6,2%-ra.

Forrás: MSCI

Az MSCI ACWI indexet alkotó vállalatok között a pénzügyi igazgatói pozíciók 18,8%-át töltötték be nők (a 2022-es 16,9%-ról). Az MSCI EM index esetében 21,3% volt ez az arány (19,9%-ról), az MSCI World index esetében pedig 16,4% (14,3%-ról).

Forrás: MSCI

A felsővezetői bérekben már nincs olyan nagy különbség

Az MSCI ACWI indexet alkotó vállalatok elemzése alapján bár a nemek közötti aránytalanság a vezérigazgatói pozíciókban fennáll (165 női vezérigazgató állt szemben 2255 férfi vezérigazgatóval), az alapfizetések és a részvényjuttatások a nemek között kiegyenlítettek, ami a vezérigazgatói szintű béregyenlőségre utal.

A számok szerint 2022-ben a férfi vezérigazgatók valamivel magasabb éves bónuszt kaptak (átlagosan 0,9 millió dollárt), mint női társaik (0,7 millió dollár). A férfiak az opciós jutalmak tekintetében is kissé megelőzték a nőket.

Következésképpen az átlagos teljes fizetés 2022-ben a nők esetében 6,3 millió dollár, a férfiak esetében pedig 6,5 millió dollár volt.

Piaci szempontból az új-zélandi vezérigazgatók kiemelkedtek: hétből három (42,9%) vezérigazgató nő volt, és átlagos összfizetésük 5,9 millió dollárt tett ki, ami több mint kétszerese férfi társaikénak, akik átlagosan 2,6 millió dollárt kaptak.

Forrás: MSCI

Címlapkép forrása: Getty Images