Minden szem az OTP-re szegeződik - Pillanatokon belül reagálnak a befektetők

Pozitív hangulatban érkeztek meg a hét végéhez a tőzsdék, tegnap Európában pluszban fordultak az indexek az EKB kamatdöntését követően, miután fontos üzeneteket küldött a jegybank. Ezek után az amerikai tőzsdék is emelkedtek, és Ázsiában is nagyrészt erősödést láttunk ma reggel, valamint az előjelek alapján az európai piacok is tovább mehetnek felfelé. Itton kiemelten érdemes lesz figyelni az OTP-re, hiszen éjjel tette közzé negyedik negyedéves számait a bankcsoport - ezekre fog reagálni ma a piac. Eközben makrofronton sem fogunk unatkozni, itthon jön a februári infláció és az államháztartás alakulásának adata, majd később Eurostat ismerteti a negyedik negyedéves tagállami GDP-adatokat, és végül érkezik még a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak létszámának változása az USA-ból, amely utóbbi a hét egyik legjobban várt adata.