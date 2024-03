Nem csak fogyásra, szívbetegségre is jó a Novo Nordisk sztárgyógyszere

Az amerikai gyógyszerhatóság jóváhagyta a Novo Nordisk Wegovy nevű gyógyszerét új indikációban, mivel csökkenti a stroke és a szívroham kockázatát a túlsúlyos, nem cukorbeteg páciensek körébe. Ez új terápiás lehetőséget nyit meg szívbetegségek kezelésére.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) jóváhagyta a Novo Nordisk dán gyógyszergyártó cég Wegovy nevű gyógyszerét új indikációban, ami lehetővé teszi a gyógyszer alkalmazását a stroke és a szívroham kockázatának csökkentésére azokban az esetekben, ahol a páciensek túlsúlyosak vagy elhízottak, de nem cukorbetegek. A Wegovy, valamint az Ozempic nevű cukorbetegség elleni gyógyszer is semaglutid hatóanyagot tartalmaz, amelyek a GLP-1 agonisták csoportjába tartoznak. Ezeket eredetileg 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, és képesek csökkenteni az étel utáni sóvárgást.

A Novo Nordisk novemberben közzétette nagyszabású klinikai vizsgálatának eredményeit, miszerint a Wegovy jelentős mértékben csökkenti bizonyos szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A vizsgálat során 17 604 beteget figyeltek meg átlagosan 33 hónapon keresztül, és kimutatták, hogy a Wegovy 28%-kal csökkenti a nem halálos szívrohamok, 7%-kal a nem halálos stroke-ok és 15%-kal a szívvel összefüggő halálozások esélyét azon betegeknél, akik már rendelkeztek valamilyen szívbetegséggel.

A kutatók kiemelték, hogy ezek a pozitív hatások majdnem azonnal észlelhetőek voltak azoknál, akik Wegovy-t kaptak, ami arra utalhat, hogy ezek nem csak a testsúlycsökkenésnek tudhatók be. A Novo Nordisk bejelentette akkor terveit arról is, hogy kérelmezi ezen gyógyszerek engedélyeztetését szívbetegségek kezelésére az Egyesült Államokban és Európában. Az FDA jóváhagyása újabb indokot adhat munkáltatóknak és biztosítóknak arra, hogy finanszírozzák ezt a viszonylag drága kezelést. Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságai is jelezték január végén, hogy fontolóra veszik a Wegovy alkalmazásának bővítését stroke és szívroham kockázatának csökkentése céljából.

Forrás: Reuters