Pár éven belül jöhet a gyógyszer, amivel minden eddiginél gyorsabban lehet fogyni

A Novo Nordisk fejlesztési vezetője, Martin Holst Lange bizakodva nyilatkozott arról, hogy az amycretin nevű kísérleti fogyókúrás gyógyszerük tablettás formája még ebben az évtizedben piacra kerülhet, miután a korai vizsgálatok nemrég közölt eredményei ígéretesek.

A dán gyógyszergyártó tegnap tette közzé, hogy a készítmény I. fázisú vizsgálatai során jelentős testsúlycsökkenést mutattak ki. A vizsgálati eredmények szerint a résztvevők testsúlya 12 hét alatt átlagosan 13,1%-kal csökkent, ez nagyobb mértékű, mint amit korábban a cég másik készítménye, a Wegowy esetében tapasztaltak.

A befektetők és piaci elemzők számára ez azt jelzi, hogy a dán vállalatnak, mely korábban inkább inzulinkészítőként volt ismert, több sikeres terméke is lehet a Wegovy-n túl.

A Wegovyhoz hasonlóan az amycretin is egy GLP-1 agonista típusú hatóanyag, de emellett célba veszi a hasnyálmirigyben található hormont is. A vizsgálatban részt vevő betegek többsége tovább szedte az amycretint 12 hét után is, ami arra utal, hogy a kezelés biztonságos és jól tűrhető volt mellékhatások nélkül.

A fejlesztési vezető szerint valószínűsíthető, hogy az új gyógyszerek hasonló szívgyógyászati előnyökkel is bírnak majd, mint a Wegovy. A Novo Nordisk korábban bejelentette, hogy nagyszabású vizsgálataik kimutatták a Wegovy szív- és érrendszerre gyakorolt kedvező hatásait.

A cég tervei szerint párhuzamosan fejleszti az amycretin szájon át szedhető és injekciós formáit.

A gyógyszer vizsgálati eredményeit követően a Novo Nordisk árfolyama tegnap új történelmi csúcsra szárnyalt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images