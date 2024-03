Vegyesen zártak a vezető amerikai részvények

Kifejezetten pocsék éve volt tavaly a kínai befektetéseknek, a szenvedés pedig az év elején is folytatódott. A várakozások szerint azonban Kína ismét elindulhat a növekedés útján, a nagy kérdés éppen ezért most az, hogy a piacok lesznek-e elég türelmesek a reformokkal kapcsolatban. Éppen ezért most mutatunk egy olyan kínai részvényt, ami 50 százalékkal is többet érhet, és a következő hónapok egyik nagy nyertese lehet.