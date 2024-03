Esik az OTP

Ha a mesterséges intelligenciáról, különösen annak tőzsdei hatásairól beszélünk, akkor legtöbbünknek kapásból az Nvidia ugrik be, ami nem is meglepő, hisz a cég kétségkívül az AI-verseny zászlóshajója, ezt pedig a részvényárfolyam meredek emelkedése is jól mutatja. Az AI-cégek iránti lelkesedés töretlen, éppen ezért most mutatunk néhány olyan olcsóbb részvényt, ami megfelelő választás lehet azok számára, akik ugyan lemaradtak az Nvidiáról, de nem szeretnének kimaradni a mesterséges intelligencia hajtotta tőzsdei emelkedésből. Lássuk!