Optimista a Rheinmetall, kilőtt az árfolyam

A világ legnagyobb tüzérségi lőszergyártója, a német Rheinmetall optimista előrejelzéseket tett közzé az eladások és marzsok idei növekedéséről, kiemelve, hogy a változó európai biztonsági környezetben kulcsszerepet játszik a vállalat tevékenysége - írja a Financial Times

A Rheinmetall arra számít, hogy 2024-ben az árbevétele eléri majd a 10 milliárd eurót, ami jelentős növekedést jelent az előző évi 7,2 milliárd euróhoz képest. Az üzemi marzs pedig várhatóan 14-15 százalék között alakul majd, szemben a tavalyi 12,8 százalékkal.

A cég eredményeit javíthatja, hogy felvásárolta spanyol riválisát, az Expalt, így megszilárdította helyzetét mint a 155 mm-es lövedékek egyik legfőbb gyártója. Ezekre a lövedékekre különösen nagy igény mutatkozik az orosz invázióval szemben álló ukrán hadsereg részéről.

A cég rekordértékű, 38,3 milliárd eurós megrendelésállományról számolt be, a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger pedig elmondta, hogy továbbra is elkötelezettek Ukrajna mellett, emellett pedig a biztonságpolitikai környezet változását is kiemelte.

A Rheinmetall árfolyama ma 4,3, idén pedig 53,1 százalékos pluszban van.

