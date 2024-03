Pattan az OTP!

Portfolio 2024. március 14. 12:23

Kedvező hangulatban indult a kereskedés az európai tőzsdéken, így a német és a francia tőzsde is új történelmi csúcsra emelkedett a nyitást követően. A tegnapi esést követően pedig a magyar tőzsdén is jó a hangulat. Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma a termelői árak változását ismertetik az USA-ban, és kiskereskedelmi adat is érkezik.