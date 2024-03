Hiába a klímavédelmi intézkedés Amerikában, a bíróság az olaj- és gázipari vállalatoknak kedvezett

Egy amerikai szövetségi bíróság ideiglenesen felfüggesztette az Értékpapír-tőzsdefelügyeletnek azon új előírásait, amelyek szerint a tőzsdei vállalatoknak részletesen tájékoztatniuk kell az éghajlatváltozásból eredő üzleti kockázataikról. A lépéssel támogatnak két olaj- és gázipari vállalatot, amelyek a szabályokat költségesnek és önkényesnek ítélték - számolt be a The New York Times